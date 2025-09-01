Steigen Sie ein, Paris erwartet Sie mit den Linien 9114 und 9118!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Willst du nach Paris? Zwei Expresslinien ermöglichen es Ihnen, Paris - Porte d'Orléans direkt von Essonne aus zu erreichen und die wichtigsten Achsen und strategischen Punkte zu bedienen.

In Paris, ohne sich mit den Linien 9114 und 9118 von Ihrem Sitz zu bewegen!

In Paris, ohne sich von Ihrem Sitz zu bewegen. Direkter Zugang nach Paris - Porte d'Orléans von 13 Gemeinden des Territoriums Coeur d'Essonne in 75 Minuten* durchschnittliche Fahrzeit. UM ALLES ÜBER IHRE LINIEN ZU ERFAHREN: App Île-de-France Mobilités iledefrance-mobilites.fr > Fortbewegung @CoeurEs_IDFM Logos: Cœur d'Essonne Agglomération – Île-de-France Mobilités

Linie 9114, schnell und direkt

Von Arpajon aus fährt die Linie 9114 direkt zwischen Ballainvilliers und Paris über die RN20, die die strategischen Haltestellen auf der Achse bedient. Die Fahrpläne sind auf die Reisebedürfnisse der Arbeitnehmer ausgerichtet, mit Morgen- und Abendfahrten von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr.

Konsultieren Sie den Fahrplan der Linie 9114

Die Linie 9118, bequem und verbunden

Die Linie 9118 erleichtert von Montag bis Freitag die Verbindungen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, indem sie viele Lebens- und Aktivitätspole bedient, darunter:

  • Krankenhaus Longjumeau
  • Die Bahnhöfe Épinay-sur-Orge (RER C) und Longjumeau (Straßenbahn T12),
  • Das Gewerbegebiet Champarts in Chilly-Mazarin,
  • Das ZAC des Weißen Kreuzes
Siehe 9118 Fahrplan

Egal, ob Sie Angestellter, Student oder gelegentlich unterwegs sind, die Linien 9114 und 9118 bieten Ihnen eine effiziente Alternative zum privaten Auto, die Parkbeschränkungen vermeidet und Ihre Verbindungen nach Paris erleichtert.

Um mehr über die Neuigkeiten des Territoriums zu erfahren, besuchen Sie unser X-Konto: @CoeurEs_IDFM

Ähnliche Nachrichten