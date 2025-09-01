Ähnliche Nachrichten

In Paris, ohne sich von Ihrem Sitz zu bewegen. Direkter Zugang nach Paris - Porte d'Orléans von 13 Gemeinden des Territoriums Coeur d'Essonne in 75 Minuten* durchschnittliche Fahrzeit. UM ALLES ÜBER IHRE LINIEN ZU ERFAHREN: App Île-de-France Mobilités iledefrance-mobilites.fr > Fortbewegung @CoeurEs_IDFM Logos: Cœur d'Essonne Agglomération – Île-de-France Mobilités
Linie 9114, schnell und direkt
Von Arpajon aus fährt die Linie 9114 direkt zwischen Ballainvilliers und Paris über die RN20, die die strategischen Haltestellen auf der Achse bedient. Die Fahrpläne sind auf die Reisebedürfnisse der Arbeitnehmer ausgerichtet, mit Morgen- und Abendfahrten von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr.
Die Linie 9118, bequem und verbunden
Die Linie 9118 erleichtert von Montag bis Freitag die Verbindungen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, indem sie viele Lebens- und Aktivitätspole bedient, darunter:
- Krankenhaus Longjumeau
- Die Bahnhöfe Épinay-sur-Orge (RER C) und Longjumeau (Straßenbahn T12),
- Das Gewerbegebiet Champarts in Chilly-Mazarin,
- Das ZAC des Weißen Kreuzes
Egal, ob Sie Angestellter, Student oder gelegentlich unterwegs sind, die Linien 9114 und 9118 bieten Ihnen eine effiziente Alternative zum privaten Auto, die Parkbeschränkungen vermeidet und Ihre Verbindungen nach Paris erleichtert.