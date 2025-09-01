Ähnliche Nachrichten

Linie 9114, schnell und direkt

Von Arpajon aus fährt die Linie 9114 direkt zwischen Ballainvilliers und Paris über die RN20, die die strategischen Haltestellen auf der Achse bedient. Die Fahrpläne sind auf die Reisebedürfnisse der Arbeitnehmer ausgerichtet, mit Morgen- und Abendfahrten von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr.