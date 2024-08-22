Ähnliche Nachrichten

Betroffen sind nur die Linien, die den Busbahnhof bedienen (Place du 8 mai 1945).
Der Service der Haltestellen "Gare des Mureaux - RD 43" und "Gare des Mureaux - Gambetta" bleibt gleich.
Linien, die den Bahnsteig nicht wechseln:
Linien 4, 23, Express A14 und Bus Soir Les Mureaux.
Die Linien anderer Fluggesellschaften: 17, 28, 38, 41, Extrême Soirée und N151.
Linien, die den Bahnsteig wechseln:
Linien 21, 22, 25, 26, 43, 58, 60, 67, 68, 70, 92, X419, Express 100 und TàD Meulan-Les Mureaux.
Warum diese Änderungen?
Dieser neue Linienverteilungsplan wird einen besseren Fahrzeugverkehr und ein leichteres Anlegen von Fahrzeugen an den verschiedenen Haltestellen ermöglichen.
Informationsbeauftragte werden am 29. und 30. August sowie am 2. und 3. September 2024 vor Ort sein, um Sie zu führen und zu informieren.