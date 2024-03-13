Alle Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités sind:

24/7 zugänglich

gesichert durch Zutrittskontrolle über einen Navigo-Pass und Videoschutz

geschützt und beleuchtet

Das Hotel liegt am nächsten zu den Bahnhöfen

leicht erkennbar (einheitliche visuelle Identität)

ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten

Das Abonnement eines Fahrradparkplatzes ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo jährlich, Navigo monatlich, Navigo senior, Imagine R) kostenlos.

Für andere Benutzer stehen 3 Abonnementformeln zur Verfügung:

Tagesabonnement: 4 €

Monatliches Abonnement: 10 €

Jahresabonnement: 30 €

Der kostenlose Eintritt gilt für das Abonnement eines ersten Fahrradparkplatzes für einen bestimmten Zeitraum (Tag, Monat, Jahr). Wenn Sie mehrere Fahrradparkplätze gleichzeitig abonnieren möchten, wird das Abonnement bezahlt.