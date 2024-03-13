Ein neuer sicherer Parkplatz für Ihr Fahrrad am Bahnhof Lieusaint Moissy!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Um Ihre Reise mit dem Fahrrad zu erleichtern, bietet Île-de-France Mobilités einen sicheren Fahrradparkservice in der Nähe des Bahnhofs Lieusaint Moissy an. Eröffnung des Parkplatzes am 13. März 2024 auf der Moissy-Seite.

Foto des Fahrradparkplatzes von Lieusaint Moissy

Alle Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités sind:

  • 24/7 zugänglich
  • gesichert durch Zutrittskontrolle über einen Navigo-Pass und Videoschutz
  • geschützt und beleuchtet
  • Das Hotel liegt am nächsten zu den Bahnhöfen
  • leicht erkennbar (einheitliche visuelle Identität)
  • ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten

Das Abonnement eines Fahrradparkplatzes ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo jährlich, Navigo monatlich, Navigo senior, Imagine R) kostenlos.

Für andere Benutzer stehen 3 Abonnementformeln zur Verfügung:

  • Tagesabonnement: 4 €
  • Monatliches Abonnement: 10 €
  • Jahresabonnement: 30 €

Der kostenlose Eintritt gilt für das Abonnement eines ersten Fahrradparkplatzes für einen bestimmten Zeitraum (Tag, Monat, Jahr). Wenn Sie mehrere Fahrradparkplätze gleichzeitig abonnieren möchten, wird das Abonnement bezahlt.

Um den Dienst zu abonnieren, finden Sie alle Bedingungen und Details der Preise

Haben Sie eine Frage? Sie erreichen uns telefonisch im Bike Parking Management Center 01 59 00 12 37, Montag bis Samstag von 6:30 bis 20 Uhr (Preis eines Ortsgesprächs)

Für + Info über Fahrradparkplätze Île-de-France mobilités