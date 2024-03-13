Alle Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités sind:
- 24/7 zugänglich
- gesichert durch Zutrittskontrolle über einen Navigo-Pass und Videoschutz
- geschützt und beleuchtet
- Das Hotel liegt am nächsten zu den Bahnhöfen
- leicht erkennbar (einheitliche visuelle Identität)
- ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten
Das Abonnement eines Fahrradparkplatzes ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo jährlich, Navigo monatlich, Navigo senior, Imagine R) kostenlos.
Für andere Benutzer stehen 3 Abonnementformeln zur Verfügung:
- Tagesabonnement: 4 €
- Monatliches Abonnement: 10 €
- Jahresabonnement: 30 €
Der kostenlose Eintritt gilt für das Abonnement eines ersten Fahrradparkplatzes für einen bestimmten Zeitraum (Tag, Monat, Jahr). Wenn Sie mehrere Fahrradparkplätze gleichzeitig abonnieren möchten, wird das Abonnement bezahlt.
Haben Sie eine Frage? Sie erreichen uns telefonisch im Bike Parking Management Center 01 59 00 12 37, Montag bis Samstag von 6:30 bis 20 Uhr (Preis eines Ortsgesprächs)