Ähnliche Nachrichten

Um den Mobilitätsbedürfnissen des Gebiets Cœur d'Essonne gerecht zu werden, bieten die Linien 4591, 4592 und 4595 einen Transport on Demand (TàD)-Service an, um Ihre Reisen zu erleichtern, insbesondere außerhalb der Stoßzeiten im Herzen weniger dicht besiedelter Gebiete.

TàD, ein Transportmittel, das allen vorbehalten ist!

Ein Service, der an Ihre Reisen angepasst ist, indem er maßgeschneiderte Mobilität bietet:

  • Sie wählen Ihre Durchfahrtszeit und Ihre Haltestelle unter den bedienten,
  • Sie nehmen Ihre Reservierung mit wenigen Klicks vor,
  • Das Fahrzeug holt Sie an der definierten Haltestelle ab,
  • Und Sie reisen zu Umsteigeknotenpunkten, Geschäften, öffentlichen Diensten oder Ihren täglichen Terminen.

Wie buche ich?

  • Auf der Anwendung oder Website von TàD Île-de-France Mobilités,
  • Telefonisch über die Reservierungszentrale unter 0800 10 20 20 von 9 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag
  • Bis zu 1 Stunde vor Abfahrt (je nach Sektor).
    Wählen Sie einfach Ihre Linie – 4591, 4592 oder 4595, Ihre Haltestelle und Ihr Zeitfenster.

Warum TàD wählen?

  • Flexibilität : Sie passen Ihre Reise an Ihren Zeitplan an.
  • Praktikabilität : ein Service, der auch in abgelegenen Gebieten zu Ihnen kommt.
  • Erreichbarkeit : Die Fahrpreise sind die gleichen wie im herkömmlichen Busnetz.
  • Komfort : direkte Fahrten ohne unnötige Wartezeiten.

Ob es darum geht, einen Bahnhof zu erreichen, zur Arbeit zu kommen, Geschäfte, Ihre Schule oder Ihre Aktivitäten zu erreichen, die TàD-Linien 4591, 4592 und 4595 wurden entwickelt, um das Leben der Bewohner zu vereinfachen.

Mit der Linie 4591 erleichtern Sie das Reisen zwischen Montlhéry und dem RER-Bahnhof Brétigny-sur-Orge.

Erreichen Sie den Bahnhof Epinay-sur-Orge in Verbindung mit der RER C und der T12 mit der Linie 4592!

Möchten Sie einkaufen gehen? Die Linie 4595 bringt Sie in das Gewerbegebiet von Longpont-sur-Orge.

