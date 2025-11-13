Ähnliche Nachrichten

Ein Service, der an Ihre Reisen angepasst ist, indem er maßgeschneiderte Mobilität bietet:
- Sie wählen Ihre Durchfahrtszeit und Ihre Haltestelle unter den bedienten,
- Sie nehmen Ihre Reservierung mit wenigen Klicks vor,
- Das Fahrzeug holt Sie an der definierten Haltestelle ab,
- Und Sie reisen zu Umsteigeknotenpunkten, Geschäften, öffentlichen Diensten oder Ihren täglichen Terminen.
Wie buche ich?
- Auf der Anwendung oder Website von TàD Île-de-France Mobilités,
- Telefonisch über die Reservierungszentrale unter 0800 10 20 20 von 9 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag
- Bis zu 1 Stunde vor Abfahrt (je nach Sektor).
Wählen Sie einfach Ihre Linie – 4591, 4592 oder 4595, Ihre Haltestelle und Ihr Zeitfenster.
Warum TàD wählen?
- Flexibilität : Sie passen Ihre Reise an Ihren Zeitplan an.
- Praktikabilität : ein Service, der auch in abgelegenen Gebieten zu Ihnen kommt.
- Erreichbarkeit : Die Fahrpreise sind die gleichen wie im herkömmlichen Busnetz.
- Komfort : direkte Fahrten ohne unnötige Wartezeiten.
Ob es darum geht, einen Bahnhof zu erreichen, zur Arbeit zu kommen, Geschäfte, Ihre Schule oder Ihre Aktivitäten zu erreichen, die TàD-Linien 4591, 4592 und 4595 wurden entwickelt, um das Leben der Bewohner zu vereinfachen.
Um mehr über die Neuigkeiten des Territoriums zu erfahren, besuchen Sie unser Konto X: @CoeurEs_IDFM