Ähnliche Nachrichten

Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet von Coeur d'Essonne

Warum ändern sich die Zeilennummern?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, Ihre Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Coeur d'Essonne beginnen jetzt alle Buslinien mit 45.

Wann immer möglich, wurde die alte Nummer verwendet, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiele: Zeile 2 wird zu 4512, Linie DM16 wird zu 4542 usw.).

Express-Liniennummern beginnen mit der Nummer ihrer Abteilung (Beispiele: Linie M154 wird zu 9114, Linie 108 zu 9118 usw.)

Was bringt diese neue Nummer den Nutzern?

Benutzer können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!

Wenn wir also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können wir direkt auf die Informationen darüber zugreifen.