Ähnliche Nachrichten

Die Validierung Ihrer Transport-ticket ist im gesamten Netzwerk von Île-de-France Mobilités obligatorisch.
- Den Reflex der Validierung zu übernehmen bedeutet, zur Verbesserung des Transportangebots beizutragen, indem Sie Ihre Reisegewohnheiten teilen.
- Es ermöglicht den Verkehrsunternehmen, den Verkehr auf den Buslinien zu kennen und die Bedürfnisse der Fahrgastkunden zu kennen.
- Im Falle einer Kontrolle wird die Nichtvalidierung mit einer Geldstrafe von 35 € geahndet. Auch wenn Sie es in Ihrer Tasche oder Brieftasche haben!