Ähnliche Nachrichten

Validierung bedeutet auch, sich für ein qualitativ hochwertiges Mobilitätsangebot einzusetzen!

Die Validierung Ihrer Transport-ticket ist im gesamten Netzwerk von Île-de-France Mobilités obligatorisch.

  1. Den Reflex der Validierung zu übernehmen bedeutet, zur Verbesserung des Transportangebots beizutragen, indem Sie Ihre Reisegewohnheiten teilen.
  2. Es ermöglicht den Verkehrsunternehmen, den Verkehr auf den Buslinien zu kennen und die Bedürfnisse der Fahrgastkunden zu kennen.
  3. Im Falle einer Kontrolle wird die Nichtvalidierung mit einer Geldstrafe von 35 € geahndet. Auch wenn Sie es in Ihrer Tasche oder Brieftasche haben!

Also nicht vergessen! Ich gehe nach oben, ich validiere!

