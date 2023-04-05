Ähnliche Nachrichten

Ihre Schuldienstleistungen

Die Schullinien sind von 6550 bis 6582 nummeriert.

Dienstleistungen der Schulen nach Gemeinden:

Achères

  • Louise Weiss Gymnasium: Linie 6572

Andresy

  • Saint-Exupéry College: Linien 6540, 6574

Aubergenville

  • Van Gogh High School: Linien 6523, 6580

Steinbrüche-sous-Poissy

  • Claude Monet College: Linien 6502, 6531
  • Flora Tristan College: Linien 6501, 6531

Chambourcy

  • Collège André Derain: Linien 6502, 6570, 6582

Chanteloup-les-Vignes

  • Magellan College: Linien 6502, 6532, 6541
  • Collège René Cassin: Linien 6502, 6541, 6572

Ecquevilly

  • Leonardo da Vinci College: Linien 6511, 6573, 6580

Gaillon

  • Collège de la Montcient: Linie 6522

Les Mureaux

  • Jean Vilar College: Linie 6506
  • Jules Verne College: Linien 6506, 6522, 6561, 6562, 6581
  • Paul Verlaine College: Linie 6543
  • Lycée François Villon: Linien 6522, 6558, 6561, 6562, 6573, 6580, 6581
  • Lycée Jacques Vaucanson: Linien 6506, 6522, 6523, 6561, 6562, 6581

Meulan-en-Yvelines

  • Collège Henri IV: Linien 6521, 6533, 6560, 6562
  • Collège Mercier Saint-Paul: Linien 6511, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6533, 6560, 6561, 6562

Poissy

  • Jean Jaurès College: Linien 6501, 6502, 6503, 6534, 6542, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6559, 6563, 6568, 6571
  • Collège Les Grands Champs: Linien 6502, 6503, 6534, 6554, 6571
  • Institution Notre-Dame: Linien 6502, 6503, 6534, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6565, 6567, 6571
  • Adrienne Bolland High School: Linien 6503, 6505, 6555
  • Lycée Charles de Gaulle: Linien 6536, 6543
  • Cité scolaire Le Corbusier: Linien 6503, 6534, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6563, 6565, 6567, 6568, 6571, 7809.
  • Saint-Germain
  • Claude Debussy College: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
  • Marcel Roby College: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
  • Lycée Jean-Baptiste Poquelin: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
  • Lycée Jeanne d'Albret: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
  • Lycée Saint Thomas de Villeneuve: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
  • Schule-College-Gymnasium Saint Erembert: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
  • Collège-Lycée Saint Augustin: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
  • Collège les Hauts Grillets: Linien 6559, 6567, 6570
  • Lycée Léonard de Vinci: Linien 6559, 6567, 6570
  • International High School: Linien 6559, 6567, 6570
  • Institut Notre-Dame: Linien 6559, 6567, 6570

Triel

  • Collège Les Châtelaines: Linien 6510, 6541, 6564, 6572

Verneuil

  • Jean Zay College: Linien 6513, 6566
  • Einrichtung Notre-Dame Les Oiseaux: Linien 6513, 6518, 6524, 6566, 6569, 6572, 6575, 6576, 6578, 6579

Vernouillet

  • Collège Émile Zola: 6514, 6515, 6575

