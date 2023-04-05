Ähnliche Nachrichten

Dienstleistungen der Schulen nach Gemeinden:
Achères
- Louise Weiss Gymnasium: Linie 6572
Andresy
- Saint-Exupéry College: Linien 6540, 6574
Aubergenville
- Van Gogh High School: Linien 6523, 6580
Steinbrüche-sous-Poissy
- Claude Monet College: Linien 6502, 6531
- Flora Tristan College: Linien 6501, 6531
Chambourcy
- Collège André Derain: Linien 6502, 6570, 6582
Chanteloup-les-Vignes
- Magellan College: Linien 6502, 6532, 6541
- Collège René Cassin: Linien 6502, 6541, 6572
Ecquevilly
- Leonardo da Vinci College: Linien 6511, 6573, 6580
Gaillon
- Collège de la Montcient: Linie 6522
Les Mureaux
- Jean Vilar College: Linie 6506
- Jules Verne College: Linien 6506, 6522, 6561, 6562, 6581
- Paul Verlaine College: Linie 6543
- Lycée François Villon: Linien 6522, 6558, 6561, 6562, 6573, 6580, 6581
- Lycée Jacques Vaucanson: Linien 6506, 6522, 6523, 6561, 6562, 6581
Meulan-en-Yvelines
- Collège Henri IV: Linien 6521, 6533, 6560, 6562
- Collège Mercier Saint-Paul: Linien 6511, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6533, 6560, 6561, 6562
Poissy
- Jean Jaurès College: Linien 6501, 6502, 6503, 6534, 6542, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6559, 6563, 6568, 6571
- Collège Les Grands Champs: Linien 6502, 6503, 6534, 6554, 6571
- Institution Notre-Dame: Linien 6502, 6503, 6534, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6565, 6567, 6571
- Adrienne Bolland High School: Linien 6503, 6505, 6555
- Lycée Charles de Gaulle: Linien 6536, 6543
- Cité scolaire Le Corbusier: Linien 6503, 6534, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6563, 6565, 6567, 6568, 6571, 7809.
- Saint-Germain
- Claude Debussy College: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
- Marcel Roby College: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Jean-Baptiste Poquelin: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Jeanne d'Albret: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Saint Thomas de Villeneuve: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
- Schule-College-Gymnasium Saint Erembert: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège-Lycée Saint Augustin: Linien 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège les Hauts Grillets: Linien 6559, 6567, 6570
- Lycée Léonard de Vinci: Linien 6559, 6567, 6570
- International High School: Linien 6559, 6567, 6570
- Institut Notre-Dame: Linien 6559, 6567, 6570
Triel
- Collège Les Châtelaines: Linien 6510, 6541, 6564, 6572
Verneuil
- Jean Zay College: Linien 6513, 6566
- Einrichtung Notre-Dame Les Oiseaux: Linien 6513, 6518, 6524, 6566, 6569, 6572, 6575, 6576, 6578, 6579
Vernouillet
- Collège Émile Zola: 6514, 6515, 6575