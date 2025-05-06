Ähnliche Nachrichten

Ihre Schulanfangszeiten sind verfügbar!

Finden Sie Ihre Schulanfangszeiten, gültig vom 1. September 2025 bis 5. Juli 2026 und vom 25. August 2025 bis 12. Juli 2025 für bestimmte Linien.

Zurück im September 2025: Ihre neuen Fahrpläne sind verfügbar!

Die neuen Fahrpläne sind bereits verfügbar:

  • Über die Anwendung Île-de-France Mobilités
  • An Haltestellen
  • Auf der Website von Île-de-France Mobilités über die Rubrik "Fahrpläne"

In diesem Herbst 2025 profitieren mehrere Linien in Ihrem Gebiet von angepassten Fahrplänen:

  • Linie 30-03 : optimierte Fahrpläne außerhalb der Hauptverkehrszeiten mit der Linie H im Bahnhof Franconville - Le Plessis Bouchard
  • Linie 30-21 Ost und West : ganztägige Verbindungen mit der Linie J am Bahnhof Cormeilles en Parisis
  • Linie 30-49 : angepasste Fahrpläne, um Ihre Verbindungen mit den Linien H und RER C am Bahnhof Franconville - Le Plessis Bouchard zu erleichtern
  • Linie 1433 (neue Linie):
  • Wochentags: einfache Verbindungen nach Cormeilles außerhalb der Hauptverkehrszeiten.
  • Am Wochenende: Verbindungen in Cormeilles den ganzen Tag über angeboten.
Die Fahrpläne finden Sie hier

Sie können auch unsere Neuigkeiten auf X verfolgen: @ValParisis_IDFM

Bis bald auf Ihrem Territorium!

