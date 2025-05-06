Ähnliche Nachrichten

Zurück im September 2025: Ihre neuen Fahrpläne sind verfügbar!
Die neuen Fahrpläne sind bereits verfügbar:
- Über die Anwendung Île-de-France Mobilités
- An Haltestellen
- Auf der Website von Île-de-France Mobilités über die Rubrik "Fahrpläne"
In diesem Herbst 2025 profitieren mehrere Linien in Ihrem Gebiet von angepassten Fahrplänen:
- Linie 30-03 : optimierte Fahrpläne außerhalb der Hauptverkehrszeiten mit der Linie H im Bahnhof Franconville - Le Plessis Bouchard
- Linie 30-21 Ost und West : ganztägige Verbindungen mit der Linie J am Bahnhof Cormeilles en Parisis
- Linie 30-49 : angepasste Fahrpläne, um Ihre Verbindungen mit den Linien H und RER C am Bahnhof Franconville - Le Plessis Bouchard zu erleichtern
- Linie 1433 (neue Linie):
- Wochentags: einfache Verbindungen nach Cormeilles außerhalb der Hauptverkehrszeiten.
- Am Wochenende: Verbindungen in Cormeilles den ganzen Tag über angeboten.