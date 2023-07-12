Ähnliche Nachrichten

Île-de-France Mobilités möchte die Lesbarkeit des regionalen Busnetzes verbessern, indem es an der Nummerierung der Buslinien arbeitet, damit jede eine eindeutige Nummer hat.

Ihr Gebiet, Provinois – Brie et Seine, wird zu den ersten gehören, die von dieser neuen Nummerierung profitieren.

Warum ändert sich die Zeilennummer?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben, insbesondere in diesem neuen Gebiet.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die betreffende Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es in der Île-de-France 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Provinois – Brie et Seine starten jetzt alle regulären Buslinien mit 32, mit Ausnahme der Expresslinien.

Wann immer möglich, wurde die alte Nummer verwendet, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiele: 10 wird zu 3210, 11 zu 3211, 12 zu 3212 usw.).

Was bringt diese neue Ausgabe?

Reisende können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!

Wenn also die Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr Anwendung oder Website eingegeben wird, ist der Zugriff auf die betreffenden Informationen direkter.