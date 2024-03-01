Ähnliche Nachrichten

Île-de-France Mobilités möchte die Lesbarkeit des regionalen Busnetzes verbessern, indem es an der Nummerierung der Buslinien arbeitet, damit jede eine eindeutige Nummer hat.

Die Busse von Saint-Quentin-en-Yvelines werden von dieser neuen Nummerierung profitieren.

Warum ändert sich die Zeilennummer?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben, insbesondere in diesem neuen Gebiet.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die betreffende Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es in der Île-de-France 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Die Nummern der Buslinien von Saint-Quentin-en-Yvelines beginnen jetzt mit der Vorwahl 51, zu der zwei Ziffern hinzugefügt werden.

Wann immer möglich, wurde die alte Nummer verwendet, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiele: 10 wird zu 5110, 20 zu 5120, 431 zu 5131 usw.).

Die starken Linien (7 Tage die Woche, >23 Uhr an Wochentagen) sind > von 5101 bis 5109 gruppiert

Nördlicher Sektor > von 5110 bis 5119

Westsektor > von 5120 bis 5129

Zentralsektor > von 5130 bis 5139

Südsektor > von 5140 bis 5149

Ostsektor > von 5150 bis 5159

Schullinien > von 5180 bis 5199

Die Linien Centre und Sud Yvelines sowie Île-de-France Ouest sind von der Neunummerierung noch nicht betroffen. Ihre Zahlen werden sich später weiterentwickeln.

Was bringt diese neue Ausgabe?

Reisende können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!

Wenn also die Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr Anwendung oder Website eingegeben wird, ist der Zugriff auf die betreffenden Informationen direkter.