Île-de-France Mobilités möchte die Lesbarkeit des regionalen Busnetzes verbessern, indem es an der Nummerierung der Buslinien arbeitet, damit jede eine eindeutige Nummer hat.

Ihr Gebiet, Essonne Sud-Ouest, wird von dieser neuen Nummerierung profitieren.

Warum ändert sich die Zeilennummer?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben, insbesondere in diesem neuen Gebiet.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die betreffende Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es in der Île-de-France 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Essonne Sud-Ouest beginnen jetzt alle Buslinien mit 44.

Das Prinzip der Neunummerierung wurde nach Sektoren festgelegt. Sie finden die Linien mit den Nummern 4401 bis 4418 im Sektor Etampes, die Linien 4430 bis 4442 in den Sektoren der Communauté de Communes Entre Juine et Renard und der Communauté de Communes du Val d'Essonne und schließlich die Linien mit den Nummern 4450 bis 4463 in den Sektoren Dourdan / Pays de Limours.

Die Farben bleiben meistens nahe an den aktuellen Farben, um die Identifizierung zu erleichtern.

Was bringt diese neue Ausgabe?

Reisende können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!

Wenn also die Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingegeben wird, ist der Zugriff auf die betreffenden Informationen direkter.