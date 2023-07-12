Ähnliche Nachrichten

Ihre Linien ändern sich und passen sich Ihren Bedürfnissen an!

Mehr Service und bessere Verbindungen

Auf den Linien 3201, 3202, 3203, 3213, 3214 und Express 07 wird das Angebot durch die Aufnahme von Fahrten und / oder neuen Diensten verstärkt.

Auf den Linien 3201 (ehemals Linie 1 der Cars Moreau) und 3203 (ehemals Linie 3 der Cars Moreau): Die Fahrpläne werden geändert, um die Verbindungen mit dem Zug P am Bahnhof Longueville zu verbessern

Auf der Linie 3202 (ehemals Linie 2 der Cars Moreau): Das Angebot außerhalb der Hauptverkehrszeiten wird verstärkt und die Fahrpläne werden geändert, um die Verbindungen mit dem R-Zug im Bahnhof Montereau zu verbessern

Auf der Linie 3213 (ehemals Procars-Linie 13): Von Montag bis Freitag wird eine zusätzliche Hin- und Rückfahrt und am Samstag ein Angebot (Hin- und Rückfahrt) hinzugefügt, um die Fahrt zum Pol Marne-la-Vallée zu erleichtern. Die Fahrpläne werden auch angepasst, um die Verbindungen mit dem P-Zug am Bahnhof Nangis zu verbessern. Seien Sie vorsichtig, einige Fahrten beschränken sich jetzt auf Pézarches – Carpooling Station, wo Reisende von einer Verbindung mit der Expresslinie 50 profitieren

Eine Fahrt wird auf der Expresslinie 07 hinzugefügt

Die Linie 3214 (ehemals Procars-Linie 14) bedient alle Haltestellen auf ihrer Strecke, einschließlich Vaudoy en Brie (Haltestelle "la Fontaine"), bei allen Rennen. Ein zusätzliches Rennen wird ebenfalls hinzugefügt, was den im Val Bréon tätigen Arbeitnehmern zugute kommt

Ein angepassteres Angebot

Auf den Linien 3215 (ehemals Linie 5 von Procars), 3216 (ehemalige Linie 51 von Procars), 3251 (ehemalige Linie 1-1 von Procars) und 3262 (ehemalige Linie 3 von Procars) fahren einige Rennen auf einer speziellen Schulstrecke (reserviert für ein Schulpublikum mit einem bestimmten Preis) oder Transport on Demand auf Reservierung.