Ab dem 2. September 2024 sind die Linien A, C und I für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Ihr Netz entwickelt sich weiter, nach den Linien M und Z werden an einigen Haltestellen auch die Linien A, C und I für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Linie A:

Alle Haltestellen der Linie sind zugänglich, mit Ausnahme der folgenden Haltestellen:

Richtung Rosny-sur-Seine Gare

- Busbahnhof Mantes-la-Jolie

- George Sand

- Aristide Briand

- Franklin Roosevelt

- Inseln

Richtung Limay Fosses Rouges:

- Franklin Roosevelt

- Inseln

- Limay-Brücke

- Croms

Linie C:

Alle Haltestellen der Linie sind zugänglich, mit Ausnahme der folgenden Haltestellen:

Richtung Mantes-la-Jolie Busbahnhof

- Édouard Vaillant

In beide Richtungen

- Godeau

- Fragonard

- Busbahnhof Mantes-la-Jolie

Zeile I:

Alle Haltestellen der Linie sind zugänglich, mit Ausnahme der folgenden Haltestellen:

Richtung Mantes-la-Ville Busbahnhof

- Dreux-Straße

- Vergnügungen

In beide Richtungen

- Busbahnhof Mantes-la-Jolie

- Pierrettes

- Kies-Mongazons

In Bussen ist es wichtig, die Barrierefreiheit für alle zu respektieren. Plätze, die für Menschen mit Behinderungen reserviert sind, müssen frei gelassen werden, und die Benutzer werden gebeten, diese Plätze an diejenigen weiterzugeben, die sie benötigen.

Akustische und visuelle Durchsagen sind dazu da, Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung zu helfen, also seien Sie aufmerksam, um ihnen die Fortbewegung zu erleichtern.

Die Busse sind mit Rampen ausgestattet, um den Zugang für Rollstuhlfahrer zu erleichtern. Wenn Sie Hilfe benötigen, informieren Sie den Fahrer an der Haltestelle oder wenden Sie sich vorab an den Kundendienst unter 01 30 94 77 77.

Unsere Fahrer, die für den Umgang mit allen Situationen geschult sind, stehen im Mittelpunkt unseres Engagements für eine optimale Zugänglichkeit und garantieren jedem Fahrgast eine Reise in völliger Sicherheit, Komfort und Gelassenheit.

Unser Ziel ist es, einen offenen und bequemen öffentlichen Verkehr für alle zu gewährleisten.

Bis bald auf unseren Linien,

