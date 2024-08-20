In Bussen ist es wichtig, die Barrierefreiheit für alle zu respektieren. Plätze, die für Menschen mit Behinderungen reserviert sind, müssen frei gelassen werden, und die Benutzer werden gebeten, diese Plätze an diejenigen weiterzugeben, die sie benötigen.

Akustische und visuelle Durchsagen sind dazu da, Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung zu helfen, also seien Sie aufmerksam, um ihnen die Fortbewegung zu erleichtern.

Die Busse sind mit Rampen ausgestattet, um den Zugang für Rollstuhlfahrer zu erleichtern. Wenn Sie Hilfe benötigen, informieren Sie den Fahrer an der Haltestelle oder wenden Sie sich vorab an den Kundendienst unter 01 30 94 77 77.

Unsere Fahrer, die für den Umgang mit allen Situationen geschult sind, stehen im Mittelpunkt unseres Engagements für eine optimale Zugänglichkeit und garantieren jedem Fahrgast eine Reise in völliger Sicherheit, Komfort und Gelassenheit.

Unser Ziel ist es, einen offenen und bequemen öffentlichen Verkehr für alle zu gewährleisten.