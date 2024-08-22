Ähnliche Nachrichten

Ihre Linien entwickeln sich für den Beginn des Schuljahres weiter!

Veröffentlicht am

Lektüre 4 min

Einige Änderungen finden ab dem 2. September an Ihren Linien statt, entdecken Sie sie hier!

Ab Montag, dem 2. September, werden Änderungen an Ihren Linien vorgenommen. Entdecken Sie sie Sektor für Sektor.

Sektor Poissy

Linien 1, 2, 3 und 5

Es werden Fahrplananpassungen vorgenommen, um die Regelmäßigkeit zu verbessern und Verbindungen mit Ihren Zügen am Bahnhof Poissy sicherzustellen.

Linie 12

Das Rennen um 12:18 Uhr vom Bahnhof Poissy Sud an Wochentagen wird auf 12:05 Uhr vorverlegt.

Linie 24

Die Abfahrt um 8:10 Uhr vom Gare Nord erfolgt nun vom Gare Sud, um die Abholkapazität zum Lycée Charles de Gaulle zu erhöhen.

Die Haltestelle Gare Nord wird während der Schulferien um 8:06 Uhr nicht mehr bedient.

Linie 56

Die Haltestelle "Villa Savoye" wird nicht mehr in Richtung Lycée Le Corbusier bedient. Sie können sich auf die Haltestelle "Lycée Le Corbusier" beziehen, die sich auf 190 Metern befindet.

Diagramm der Linie 56
Diagramm der Linie 56

Diagramm der Linie 56

Linie 59

Das Rennen um 6:50 Uhr wird vom Bahnhof Cergy Saint-Christophe auf 6:48 Uhr vorverlegt, um an Regelmäßigkeit zu gewinnen.

Linie 67

Um die Pünktlichkeit der Linie zu verbessern, werden die Haltestellen "Gare Nord de Poissy" und "Ursulines" nicht mehr bedient.

  • In Richtung Nicot können Sie auf die Linie 59 umsteigen.
  • In Richtung Les Mureaux können Sie auf die Linien 43, 68 und 92 umsteigen.
Diagramm der Linie 67

Diagramm der Linie 67

Linie 70

Einige Rennen werden um einige Minuten vorverlegt, um das André Derain College in Chambourcy besser bedienen zu können.

Linie N155

In Carrières-sous-Poissy werden 2 Haltestellen in 2 Richtungen eingerichtet:

  • Pont Neuf
  • Mazières-Stadion.
Diagramm der Linie N155
Diagramm der Linie N155

Diagramm der Linie N155

Sektor Les Mureaux

Ihre Linien wechseln am Gare des Mureaux die Bahnsteige:

Finden Sie die neuen Zuweisungen Ihrer Linien auf der Karte, indem Sie auf diesen Link klicken.

Zur besseren Lesbarkeit entwickelt sich der Name einiger Ihrer Haltestellen weiter:

  • Aus Rouillard wird Rouillard - Bords de Seine
  • Aus Gros Murs wird Gros Murs - Bords de Seine
  • Aus Porche République wird Château de Bècheville
  • Maison des Associations wird zum Espace des Habitants
  • P. Le Faucheux wird zu Les Ateliers du Moulin
  • Aus Molière wird Pôle Molière.

Linie 11

Um auf das Mitgliederwachstum der Einrichtung Mercier Saint-Paul in Meulan-en-Yvelines zu reagieren, wird während der Schulzeit um 7:53 Uhr ein zusätzliches Rennen am Start der Haltestelle "Comtesse RD 43" eingerichtet.

Diagramm der Linie 11
Diagramm der Linie 11

Diagramm der Linie 11

Linie 60

Die Abfahrten um 11:40 Uhr vom Collège Henri IV werden am Mittwochmittag auf 11:45 Uhr verschoben, um eine bessere Abstimmung mit dem Ausgang der Schüler zu gewährleisten.

Linie 62

An der Linie werden mehrere Änderungen vorgenommen:

  • Das Rennen um 13:25 Uhr am Mittwochmittag vom Lycée Jacques Vaucanson wird auf 12:40 Uhr verschoben, um eine bessere Abstimmung mit der Einrichtung zu gewährleisten.
  • Die Haltestellen "Arquebuse" und "Gambetta" in Meulan-en-Yvelines werden auf den Rückfahrten nach Vaux-sur-Seine systematisch bedient.
  • Die Haltestelle "Gare des Mureaux - RD 43" wird auf allen Rückfahrten bedient.
  • Die Mittwochnachmittagsfahrten an der Endstation "Gare de Vaux-sur-Seine" werden wie an den anderen Wochentagen bis zur Haltestelle "Port Maron" verlängert.

Linie 66

Die Haltestelle "La Poste" in Meulan-en-Yvelines wird in die Strecke der Linie in Richtung Verneuil-sur-Seine aufgenommen.

Linie 73

Um die Lesbarkeit des Stundenplans zu verbessern, werden nach den im letzten Jahr durchgeführten Zählungen Anpassungen vorgenommen:

  • Die Rennen vom Van Gogh Lycée enden am Mittwochmittag an der Haltestelle "Comtesse RD 43".
  • Das Rennen um 7:55 Uhr vom Gare des Mureaux zum Collège Léonard de Vinci startet nun um 8:07 Uhr an der Haltestelle "Le Petit Moulin". Die Linie 11 ermöglicht es Ihnen, das Collège Léonard de Vinci d'Ecquevilly und die Linie 58 das Lycée François Villon in Les Mureaux zu erreichen.
  • Die Abfahrt um 18:15 Uhr vom Collège Léonard de Vinci nach Aubergenville wird nach der Anpassung der Ausgangszeiten der Schüler aus dem Zeitplan gestrichen.
Diagramm der Linie 73
Diagramm der Linie 73

Diagramm der Linie 73

Linien 6, 93 und 95

Es werden Fahrplan- und Fahrzeitanpassungen vorgenommen, um die Pünktlichkeit dieser Linien zu verbessern.

Sektor Verneuil-sur-Seine

Linien 27 und 28

Um Sie besser zu finden, hat die Haltestelle "Gare de Villennes-sur-Seine" jetzt Bahnsteignummern:

  • Bahnsteig Nr. 1 auf der Seite des SNCF-Passagiergebäudes: Linie 27 - Morgenstrecke und Linie 28
  • Bahnsteig Nr. 2 auf der Seite der Avenue de la Libération: Linie 27 - Abendrundgang.

Linien 42-65-66-76a

Ihre Linien bedienen nun die Haltestelle "Eglise Saint-Martin" in Triel-sur-Seine. Dies ist die ehemalige Haltestelle "La Poste", die bereits von der Linie 64 bedient wird.

Linie 75

Aufgrund der geringen Besucherzahlen und um die Übersichtlichkeit des Dienstes zum Weiler Marsinval zu verbessern, wird die Haltestelle "Flamant" aus dem Fahrplan gestrichen. Ihre Linie bedient die Haltestellen "Charles d'Orléans" und "Philippe de Beaumanoir" in 2 Richtungen.

Diagramm der Linie 75

Diagramm der Linie 75

Die neuen Fahrpläne Ihrer Linien können im Abschnitt "Moving Me" des Portals Île-de-France Mobilités eingesehen werden.

Wir wünschen Ihnen einen guten Schulanfang auf unseren Linien!

Ähnliche Nachrichten