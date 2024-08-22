Ähnliche Nachrichten

Ab Montag, dem 2. September, werden Änderungen an Ihren Linien vorgenommen. Entdecken Sie sie Sektor für Sektor.
Sektor Poissy
Linien 1, 2, 3 und 5
Es werden Fahrplananpassungen vorgenommen, um die Regelmäßigkeit zu verbessern und Verbindungen mit Ihren Zügen am Bahnhof Poissy sicherzustellen.
Linie 12
Das Rennen um 12:18 Uhr vom Bahnhof Poissy Sud an Wochentagen wird auf 12:05 Uhr vorverlegt.
Linie 24
Die Abfahrt um 8:10 Uhr vom Gare Nord erfolgt nun vom Gare Sud, um die Abholkapazität zum Lycée Charles de Gaulle zu erhöhen.
Die Haltestelle Gare Nord wird während der Schulferien um 8:06 Uhr nicht mehr bedient.
Linie 56
Die Haltestelle "Villa Savoye" wird nicht mehr in Richtung Lycée Le Corbusier bedient. Sie können sich auf die Haltestelle "Lycée Le Corbusier" beziehen, die sich auf 190 Metern befindet.
Diagramm der Linie 56
Linie 59
Das Rennen um 6:50 Uhr wird vom Bahnhof Cergy Saint-Christophe auf 6:48 Uhr vorverlegt, um an Regelmäßigkeit zu gewinnen.
Linie 67
Um die Pünktlichkeit der Linie zu verbessern, werden die Haltestellen "Gare Nord de Poissy" und "Ursulines" nicht mehr bedient.
- In Richtung Nicot können Sie auf die Linie 59 umsteigen.
- In Richtung Les Mureaux können Sie auf die Linien 43, 68 und 92 umsteigen.
Diagramm der Linie 67
Linie 70
Einige Rennen werden um einige Minuten vorverlegt, um das André Derain College in Chambourcy besser bedienen zu können.
Linie N155
In Carrières-sous-Poissy werden 2 Haltestellen in 2 Richtungen eingerichtet:
- Pont Neuf
- Mazières-Stadion.
Diagramm der Linie N155
Sektor Les Mureaux
Ihre Linien wechseln am Gare des Mureaux die Bahnsteige:
Zur besseren Lesbarkeit entwickelt sich der Name einiger Ihrer Haltestellen weiter:
- Aus Rouillard wird Rouillard - Bords de Seine
- Aus Gros Murs wird Gros Murs - Bords de Seine
- Aus Porche République wird Château de Bècheville
- Maison des Associations wird zum Espace des Habitants
- P. Le Faucheux wird zu Les Ateliers du Moulin
- Aus Molière wird Pôle Molière.
Linie 11
Um auf das Mitgliederwachstum der Einrichtung Mercier Saint-Paul in Meulan-en-Yvelines zu reagieren, wird während der Schulzeit um 7:53 Uhr ein zusätzliches Rennen am Start der Haltestelle "Comtesse RD 43" eingerichtet.
Diagramm der Linie 11
Linie 60
Die Abfahrten um 11:40 Uhr vom Collège Henri IV werden am Mittwochmittag auf 11:45 Uhr verschoben, um eine bessere Abstimmung mit dem Ausgang der Schüler zu gewährleisten.
Linie 62
An der Linie werden mehrere Änderungen vorgenommen:
- Das Rennen um 13:25 Uhr am Mittwochmittag vom Lycée Jacques Vaucanson wird auf 12:40 Uhr verschoben, um eine bessere Abstimmung mit der Einrichtung zu gewährleisten.
- Die Haltestellen "Arquebuse" und "Gambetta" in Meulan-en-Yvelines werden auf den Rückfahrten nach Vaux-sur-Seine systematisch bedient.
- Die Haltestelle "Gare des Mureaux - RD 43" wird auf allen Rückfahrten bedient.
- Die Mittwochnachmittagsfahrten an der Endstation "Gare de Vaux-sur-Seine" werden wie an den anderen Wochentagen bis zur Haltestelle "Port Maron" verlängert.
Linie 66
Die Haltestelle "La Poste" in Meulan-en-Yvelines wird in die Strecke der Linie in Richtung Verneuil-sur-Seine aufgenommen.
Linie 73
Um die Lesbarkeit des Stundenplans zu verbessern, werden nach den im letzten Jahr durchgeführten Zählungen Anpassungen vorgenommen:
- Die Rennen vom Van Gogh Lycée enden am Mittwochmittag an der Haltestelle "Comtesse RD 43".
- Das Rennen um 7:55 Uhr vom Gare des Mureaux zum Collège Léonard de Vinci startet nun um 8:07 Uhr an der Haltestelle "Le Petit Moulin". Die Linie 11 ermöglicht es Ihnen, das Collège Léonard de Vinci d'Ecquevilly und die Linie 58 das Lycée François Villon in Les Mureaux zu erreichen.
- Die Abfahrt um 18:15 Uhr vom Collège Léonard de Vinci nach Aubergenville wird nach der Anpassung der Ausgangszeiten der Schüler aus dem Zeitplan gestrichen.
Diagramm der Linie 73
Linien 6, 93 und 95
Es werden Fahrplan- und Fahrzeitanpassungen vorgenommen, um die Pünktlichkeit dieser Linien zu verbessern.
Sektor Verneuil-sur-Seine
Linien 27 und 28
Um Sie besser zu finden, hat die Haltestelle "Gare de Villennes-sur-Seine" jetzt Bahnsteignummern:
- Bahnsteig Nr. 1 auf der Seite des SNCF-Passagiergebäudes: Linie 27 - Morgenstrecke und Linie 28
- Bahnsteig Nr. 2 auf der Seite der Avenue de la Libération: Linie 27 - Abendrundgang.
Linien 42-65-66-76a
Ihre Linien bedienen nun die Haltestelle "Eglise Saint-Martin" in Triel-sur-Seine. Dies ist die ehemalige Haltestelle "La Poste", die bereits von der Linie 64 bedient wird.
Linie 75
Aufgrund der geringen Besucherzahlen und um die Übersichtlichkeit des Dienstes zum Weiler Marsinval zu verbessern, wird die Haltestelle "Flamant" aus dem Fahrplan gestrichen. Ihre Linie bedient die Haltestellen "Charles d'Orléans" und "Philippe de Beaumanoir" in 2 Richtungen.
Diagramm der Linie 75
Die neuen Fahrpläne Ihrer Linien können im Abschnitt "Moving Me" des Portals Île-de-France Mobilités eingesehen werden.
Wir wünschen Ihnen einen guten Schulanfang auf unseren Linien!