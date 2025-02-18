Ihre Express-Linien ändern die Nummer, wir erklären alles!

Île-de-France Mobilités möchte die Lesbarkeit des regionalen Busnetzes verbessern, indem es an der Nummerierung der Buslinien arbeitet, damit jede eine eindeutige Nummer hat.

Ihr Gebiet, Provinois Brie et Seine, hat bereits von der Neunummerierung der Linien im August 2023 profitiert. Im März 2025 wird diese Neunummerierung auf Expresslinien ausgeweitet.

Warum ändert sich meine Busliniennummer?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die Linie zu finden, an der Sie interessiert sind. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 1 tragen!

Wie finde ich mich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat.

Die Nummern der Express-Linien beginnen jetzt mit der Nummer ihrer Abteilung (7704, 7705, 7707...).

Was bringt mir diese neue Ausgabe?

Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt!

Wenn Sie also seine Nummer in die Suchmaschinen der Anwendung oder Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen zugreifen, die Sie betreffen.

Gut zu wissen!

Die Fahrpläne und Routen Ihrer Linien bleiben unverändert.