Ihre Linien gehen in den Sommermodus 2025!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Finden Sie Ihre Sommerflugpläne 2025, gültig vom 7. Juli bis einschließlich 31. August!

Sommer-Infografik Val Parisis vom 7. Juni bis 31. August

Infografik Sommer Val Parisis vom 7. Juli bis 31. August

In diesem Sommer ermutigt Ihr Gebiet, Ihre Sommerfahrpläne ausschließlich online über die Rubrik Infos > News > 95 Val-d'Oise > Val Parisis > oder direkt über die Anwendung Île-de-France Mobilités einzusehen.

Sie erreichen uns auch unter: 0800 10 20 20.

Nachfolgend finden Sie Ihre Zeitpläne für die Zeiträume von:

  • 7. Juli bis 31. August 2025
  • 14. Juli bis 24. August 2025

Gültig vom 7. Juli bis einschließlich 31. August 2025:

Linie 3007

 -  1.5 MB

Linie 3010

 -  1.5 MB

Linie 3011

 -  2.1 MB

Linie 3014

 -  937.6 KB

Linie 3047

 -  997.5 KB

Linie 3048

 -  1.1 MB

Linie 9503 A

 -  1.7 MB

Strecke 9503 B

 -  1.5 MB

Öffnungszeiten gültig vom 14. Juli bis einschließlich 31. August 2025:

Linie 3003

 -  1.4 MB

Linie 3005

 -  5.5 MB

Linie 3012

 -  2.6 MB

Linie 3042

 -  2.0 MB

Linie 3049

 -  1.4 MB

Linie 3801

 -  3.5 MB

Strecke 3804

 -  1.1 MB

Linie 9519

 -  5.3 MB

Strecke 9520

 -  4.1 MB

Strecke 9529

 -  3.4 MB

Bitte beachten Sie:

  • Die Linien 30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38 und 95-26 verkehren im Sommer nicht.
  • Das Transportangebot bleibt das ganze Jahr über für die Linien 30-09, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-43, 30-46 und 95-21 gleich.

Sie können auch unsere Neuigkeiten auf X verfolgen: @ValParisis_IDFM

Bis bald auf Ihrem Territorium!

Ähnliche Nachrichten