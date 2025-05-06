Ähnliche Nachrichten

Infografik Sommer Val Parisis vom 7. Juli bis 31. August
In diesem Sommer ermutigt Ihr Gebiet, Ihre Sommerfahrpläne ausschließlich online über die Rubrik Infos > News > 95 Val-d'Oise > Val Parisis > oder direkt über die Anwendung Île-de-France Mobilités einzusehen.
Sie erreichen uns auch unter: 0800 10 20 20.
Nachfolgend finden Sie Ihre Zeitpläne für die Zeiträume von:
- 7. Juli bis 31. August 2025
- 14. Juli bis 24. August 2025
Gültig vom 7. Juli bis einschließlich 31. August 2025:
Öffnungszeiten gültig vom 14. Juli bis einschließlich 31. August 2025:
Bitte beachten Sie:
- Die Linien 30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38 und 95-26 verkehren im Sommer nicht.
- Das Transportangebot bleibt das ganze Jahr über für die Linien 30-09, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-43, 30-46 und 95-21 gleich.
Bis bald auf Ihrem Territorium!