Ähnliche Nachrichten

Ihre Expresslinie 34 entwickelt sich weiter

Ab dem 1. August passt sich Ihre Linie 34 Ihren Mobilitätsbedürfnissen an!

Die Expresslinie 34 entwickelt sich weiter!

Ab dem 1. August passt sich Ihre Linie 34 Ihren Mobilitätsbedürfnissen an mit:

  • Bessere Anbindung an die RER D am Bahnhof Melun
  • Busse alle 8 bis 12 Minuten zwischen Nemours und Melun während der morgendlichen Hauptverkehrszeit
  • Zwei neue Haltestellen werden bedient: "Foch" in Fontainebleau und "C. CIAL du Val de Loing" in Souppes-sur-Loing

Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Express 34-Linie finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr und auf dem Twitter-Account @Loing_IDFM (@Still_Transdev bis 31. Juli 2023).

