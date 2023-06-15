Ähnliche Nachrichten

Die Expresslinie 34 entwickelt sich weiter!

Ab dem 1. August passt sich Ihre Linie 34 Ihren Mobilitätsbedürfnissen an mit:

Bessere Anbindung an die RER D am Bahnhof Melun

Busse alle 8 bis 12 Minuten zwischen Nemours und Melun während der morgendlichen Hauptverkehrszeit

Zwei neue Haltestellen werden bedient: "Foch" in Fontainebleau und "C. CIAL du Val de Loing" in Souppes-sur-Loing

Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Express 34-Linie finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr und auf dem Twitter-Account @Loing_IDFM (@Still_Transdev bis 31. Juli 2023).