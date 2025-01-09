Ähnliche Nachrichten

Alles, was Sie über On-Demand-Transport auf dem Gebiet von Carnelle Pays de France in Richtung Goussainville und Luzarches wissen müssen
Der TàD de Goussainville - Luzarches ist ein neuer Transportservice auf Reservierung. Dieser On-Demand-Service ermöglicht es, einen Bedarf an Dienstleistungen zu decken, die von den bestehenden Linien auf dem Gebiet von Carnelle Pays de France nicht bereitgestellt werden.
Dieser On-Demand-Transport bedient die 20 wichtigsten Haltestellen und Sehenswürdigkeiten in 12 Gemeinden :
Bellefontaine, Belloy-en-France, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec, Châtenay-en-France, Puiseux-en-France, Goussainville und Luzarches.
ACHTUNG:
- Vom Bahnhof Goussainville aus werden die Haltestellen "La Halle" und "Gare de Luzarches" nicht bedient.
- Vom Bahnhof Luzarches aus werden die Haltestellen "Olympiades", "Carrefour de l'Europe", "Rond-Point de l'Europe" und "Gare de Goussainville" nicht bedient.
Wie funktioniert es?
Nachdem Sie Ihre Fahrt gebucht haben, holt Sie ein Fahrzeug an einer Haltestelle in Ihrer Nähe ab und setzt Sie an einer Sehenswürdigkeit in der Gegend Ihrer Wahl ab.
Der Service verkehrt das ganze Jahr über von 5 bis 19.30 Uhr, Montag bis Freitag.
Das TàD ist für jeden zugänglich, der über ein gültiges Transport ticket verfügt (Navigo-Pass, Imagine R Card...). Als Ergänzung zum Busnetz laden wir Sie ein, unsere Broschüre auf der Website zu konsultieren, um sich über die Dienste der Gemeinden zu informieren!
Um Ihre Reise zu buchen, ist es ganz einfach!
Sie können sich auf einer der folgenden 3 Plattformen registrieren und Ihre Fahrt buchen:
- Über die mobile Anwendung "TàD Île-de-France Mobilités"
- Auf der TàD-Website: tad.iledefrance-mobilites.fr
- Telefonisch unter 0800 10 20 20 ( Service von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet)
Für maximalen Komfort können Sie IhreReise ab 1 Stunde und bis zu 30 Tage vor Ihrer Reise buchen.