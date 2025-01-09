Ähnliche Nachrichten

Alles, was Sie über On-Demand-Transport auf dem Gebiet von Carnelle Pays de France in Richtung Goussainville und Luzarches wissen müssen

Der TàD de Goussainville - Luzarches ist ein neuer Transportservice auf Reservierung. Dieser On-Demand-Service ermöglicht es, einen Bedarf an Dienstleistungen zu decken, die von den bestehenden Linien auf dem Gebiet von Carnelle Pays de France nicht bereitgestellt werden.

Dieser On-Demand-Transport bedient die 20 wichtigsten Haltestellen und Sehenswürdigkeiten in 12 Gemeinden :

Bellefontaine, Belloy-en-France, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec, Châtenay-en-France, Puiseux-en-France, Goussainville und Luzarches.



ACHTUNG:

- Vom Bahnhof Goussainville aus werden die Haltestellen "La Halle" und "Gare de Luzarches" nicht bedient.

- Vom Bahnhof Luzarches aus werden die Haltestellen "Olympiades", "Carrefour de l'Europe", "Rond-Point de l'Europe" und "Gare de Goussainville" nicht bedient.