Ähnliche Nachrichten

@Envol_IDFM abonnieren bedeutet auch, Antworten auf Ihre Fragen zu haben und in Echtzeit über den Verkehrsstatus informiert zu werden.
Fühlen Sie sich frei, Benachrichtigungen zu abonnieren und zu aktivieren!
Ihr Busnetz im Gebiet Terres d'Envol ist auf Twitter!
Veröffentlicht am
Lektüre 1 min
Hier finden Sie praktische Informationen über Ihr Busnetz (Verkehrsinformationen, neue Fahrpläne, Nachrichten ...), aber auch über Veranstaltungen in der Region.
@Envol_IDFM abonnieren bedeutet auch, Antworten auf Ihre Fragen zu haben und in Echtzeit über den Verkehrsstatus informiert zu werden.
Fühlen Sie sich frei, Benachrichtigungen zu abonnieren und zu aktivieren!