Wenn Sie Ihre Anschlüsse neu nummerieren, erhalten Sie einen neuen SMS-Code

Um ab Montag, dem 22. April, in Ordnung zu sein, senden Sie jetzt "BUS" + die Nummer der Linie , die Sie nehmen, an 93100.

Beispiele: BUS5134, BUS5197,... oder SOIR51 für den Abendbus

Das SMS-Ticket ist noch 1 Stunde ohne Umsteigen gültig. Der Tarif bleibt unverändert, zum Preis des Bordtickets, d.h. 2,50 €.

(+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten. Ticketpreis, der von Ihrer Telefonrechnung abgebucht wird).

Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free