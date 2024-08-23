Um ab Montag, dem 2. September, einen guten Ruf zu haben, senden Sie jetzt "BUS" + die Nummer der Linie, die Sie nehmen, an 93100.

Beispiele: BUS4401, BUS4439, SOIR44 für den Abendbus, TAD44 für den On-Demand-Transport und BUS9102 und BUS9103 für die Linien 9102 und 9103.

Das SMS-Bordticket wird ausschließlich einzeln verkauft. Alles, was Sie tun müssen, ist zu senden "BUS" + die Nummer der Linie an 93 100 und Sie erhalten ein Ticket in Form einer SMS. Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Gültig für 1 Stunde ohne Umsteigen zum Preis eines Bordzugangstickets (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten).

Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.

Um mehr über die verschiedenen Transport tickets zu erfahren, besuchen Sie die Website iledefrancemobilités.fr Abschnitt Tarife.