Wenn Sie Ihre Anschlüsse neu nummerieren, erhalten Sie einen neuen SMS-Code

Um ab Montag, dem 29. April, in Ordnung zu sein, senden Sie jetzt "BUS" + die Nummer der Linie, die Sie nehmen, an 93100.

Beispiele:

BUS3301, BUS3307,...

BUSEXP46 für Expresslinie 46

SOIR33 für den Abendbus

TAD 33 für On-Demand-Verkehr

Das SMS-Ticket ist noch 1 Stunde ohne Umsteigen gültig. Der Tarif bleibt unverändert, zum Preis des Bordtickets, d.h. 2,50 €.

(+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten. Ticketpreis, der von Ihrer Telefonrechnung abgebucht wird).

Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free