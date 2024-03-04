Ähnliche Nachrichten

Île-de-France Mobilités möchte die Lesbarkeit des regionalen Busnetzes verbessern, indem es an der Nummerierung der Buslinien arbeitet, damit jede eine eindeutige Nummer hat.

Ihr Gebiet, Pays de Montereau, wird von dieser neuen Nummerierung profitieren.

Warum ändert sich die Zeilennummer?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben, insbesondere in diesem neuen Gebiet.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die betreffende Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es in der Île-de-France 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet des Pays de Montereau beginnen jetzt alle regulären Buslinien mit 33, mit Ausnahme der Expresslinien.

Das Prinzip der Neunummerierung wurde unter Berücksichtigung des Gewichts der Linie für die Linien 3301 bis 3308 festgelegt.

Die Linie A wird somit zur Linie 3301, die Emplet-Linie zur Linie 3302, die Linie B zur Linie 3303, die Linie C zur Linie 3304, die Linie G zur Linie 3305, die Linie I zur Linie 3306, die Linie F wird in 3307 umbenannt, die Linie L in 3308, die Linien Ea und Eb in 3310 und 3311.

Die Linien 3315 und 3319 wurden so nah wie möglich an ihren heutigen Nummern 15 und 19 umbenannt.

Die Farben bleiben zur einfachen Erkennung nahe an den aktuellen Farben.

Was bringt diese neue Ausgabe?

Reisende können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!

Wenn also die Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr Anwendung oder Website eingegeben wird, ist der Zugriff auf die betreffenden Informationen direkter.