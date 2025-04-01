Sie finden sie nur wenige Meter von Ihrem Bahnhof entfernt:
- Bahnhof Meulan-Hardricourt: ein sicherer Unterstand mit 10 Plätzen.
- Bahnhof Thun-le-Paradis: ein sicherer Unterstand mit 10 Plätzen.
- Bahnhof Triel-sur-Seine: ein sicherer Unterstand mit 20 Plätzen.
- Gare de Vaux-sur-Seine: ein sicherer Unterstand mit 10 Plätzen.
Diese Räume sind sicher und verfügen über ein Videoschutzsystem, damit Ihr Fahrrad sicher auf Sie warten kann. Dieser Service ist 24/7 verfügbar.
Wie kann man darauf zugreifen?
Das Parken ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo, Navigo-Seniorentarif, Imagine R) kostenlos.
Für diejenigen, die kein Jahresabonnement für den öffentlichen Nahverkehr haben, stehen drei Abonnementoptionen zur Verfügung:
- Tagesabonnement: 2 €
- Monatliches Abonnement: 10 €
- Jahresabonnement: 30 €
Gehen Sie direkt zur folgenden Seite, um ein Abonnement abzuschließen.