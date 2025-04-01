Fahrradparkplätze in Ihrem Gebiet Poissy – Les Mureaux!

Ab dem 1. April stehen Ihnen im Gebiet Poissy - Les Mureaux vier Fahrradunterstände zur Verfügung. Mit der Ankunft sonniger Tage ermöglicht Ihnen diese Ausrüstung, die Intermodalität zu fördern und Ihr Fahrrad in aller Ruhe zu parken.

Sie finden sie nur wenige Meter von Ihrem Bahnhof entfernt:

  • Bahnhof Meulan-Hardricourt: ein sicherer Unterstand mit 10 Plätzen.
  • Bahnhof Thun-le-Paradis: ein sicherer Unterstand mit 10 Plätzen.
  • Bahnhof Triel-sur-Seine: ein sicherer Unterstand mit 20 Plätzen.
  • Gare de Vaux-sur-Seine: ein sicherer Unterstand mit 10 Plätzen.
Bahnhof Meulan-Hardricourt, 78250 Hardricourt

Diese Räume sind sicher und verfügen über ein Videoschutzsystem, damit Ihr Fahrrad sicher auf Sie warten kann. Dieser Service ist 24/7 verfügbar.

Wie kann man darauf zugreifen?

Das Parken ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo, Navigo-Seniorentarif, Imagine R) kostenlos.
Für diejenigen, die kein Jahresabonnement für den öffentlichen Nahverkehr haben, stehen drei Abonnementoptionen zur Verfügung:

  • Tagesabonnement: 2 €
  • Monatliches Abonnement: 10 €
  • Jahresabonnement: 30 €

Gehen Sie direkt zur folgenden Seite, um ein Abonnement abzuschließen.

