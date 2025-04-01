Diese Räume sind sicher und verfügen über ein Videoschutzsystem, damit Ihr Fahrrad sicher auf Sie warten kann. Dieser Service ist 24/7 verfügbar.

Wie kann man darauf zugreifen?

Das Parken ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo, Navigo-Seniorentarif, Imagine R) kostenlos.

Für diejenigen, die kein Jahresabonnement für den öffentlichen Nahverkehr haben, stehen drei Abonnementoptionen zur Verfügung:

Tagesabonnement: 2 €

Monatliches Abonnement: 10 €

Jahresabonnement: 30 €

Gehen Sie direkt zur folgenden Seite, um ein Abonnement abzuschließen.