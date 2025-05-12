3 (gute) Gründe, nicht mehr im Transportwesen zu betrügen

Jeden Tag werden in der Île-de-France mehr als 9 Millionen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Hinter diesem Besucherrekord (das Netz der Ile-de-France ist eines der verkehrsreichsten der Welt) verbirgt sich ein diskreteres Phänomen mit sehr realen Folgen: Betrug.

Validierung im Transport, warum ist es wichtig?

Jedes Jahr entwerten 8 % der Fahrgäste kein Ticket in den Verkehrsmitteln der Île-de-France (Straßenbahn, Zug, U-Bahn und Bus zusammen). Eine Rate, die im externen Netz (ohne Kontrolle am Eingang) schnell ansteigt, mit bis zu 16% Betrug in der Straßenbahn und 27% an Bord von Nachtbussen.

Entdecken Sie die 3 wahren (guten) Gründe, nicht mehr zu den 8% zu gehören.

Nr. 1. Die Validierung ermöglicht es, das Angebot an die tatsächliche Anwesenheit der Reisenden anzupassen