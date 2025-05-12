3 (gute) Gründe, nicht mehr im Transportwesen zu betrügen
Ein Mann geht von hinten neben einer Straßenbahnlinie.
Jeden Tag werden in der Île-de-France mehr als 9 Millionen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Hinter diesem Besucherrekord (das Netz der Ile-de-France ist eines der verkehrsreichsten der Welt) verbirgt sich ein diskreteres Phänomen mit sehr realen Folgen: Betrug.
Validierung im Transport, warum ist es wichtig?
Jedes Jahr entwerten 8 % der Fahrgäste kein Ticket in den Verkehrsmitteln der Île-de-France (Straßenbahn, Zug, U-Bahn und Bus zusammen). Eine Rate, die im externen Netz (ohne Kontrolle am Eingang) schnell ansteigt, mit bis zu 16% Betrug in der Straßenbahn und 27% an Bord von Nachtbussen.
Entdecken Sie die 3 wahren (guten) Gründe, nicht mehr zu den 8% zu gehören.
Nr. 1. Die Validierung ermöglicht es, das Angebot an die tatsächliche Anwesenheit der Reisenden anzupassen
Ein Metrozug der Linie 7 in Paris.
Jede Validierung ist eine wertvolle Information für den Betrieb Ihres Transports.
Durch die Validierung ermöglichen Sie Folgendes:
- Messen Sie genau die Anzahl der Fahrgäste auf jeder Linie und zu jeder Stunde.
- Passen Sie das Angebot entsprechend an , indem Sie bei Bedarf neue Fahrzeuge bestellen und hinzufügen (Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, Züge) und die Häufigkeit der Passagen bei Bedarf optimieren.
Das Ergebnis? Verzerrte Daten, immer mehr beladene Züge und Reisende wie Sardinen.
Wussten Sie schon?
Von den 16 % der Personen, die in der Straßenbahn betrügen, haben 9 % ein Navigo-Abonnement.
Nr. 2. 700 Millionen Euro Verlust = weniger Komfort für Ihre Fahrten
Die Straßenbahn T3b an der Haltestelle Porte Dauphine im 16. Arrondissement von Paris.
8 % Betrug scheinen also nicht viel zu sein. Aber 8 % entsprechen 700 Millionen Euro* Verlust pro Jahr.
Das Äquivalent zu:
- 2 neue Straßenbahnlinien
- oder 1500 brandneue saubere Busse
- 41 zusätzliche RER
- oder 71 neue U-Bahnen auf Ihren Linien
Kurz gesagt, Betrug bedeutet, dem öffentlichen Verkehrssystem einen wesentlichen Teil seiner Ressourcen zu entziehen , um in die Verbesserung, den Komfort und die Modernisierung Ihrer Reisen zu investieren.
Nr. 3. Kontrollen werden verschärft und Bußgelder steigen
Bild 1 von 3
Angesichts des Ausmaßes des Phänomens intensiviert Île-de-France Mobilités den Kampf gegen Betrug mit einem klaren Ziel: ihn zu halbieren.
Es werden mehrere Maßnahmen ergriffen:
Das "Stop Fraud"-System zur Überprüfung der Identität und Adresse von Betrügern
In den letzten Monaten hat ein Newcomer das Betrugsspiel verändert. Es handelt sich um das Gerät "Stop Fraud"**, eine Plattform, die mit der Steuerdatenbank des Ministeriums für öffentliche Finanzen verbunden ist und es den Prüfern ermöglicht, die Identität und Adresse von Betrügern sofort zu überprüfen.
Mehr Agenten, mehr Kontrollen: Versteckspiel wird immer riskanter
Zusätzlich zu den 500 Agenten, die ausschließlich für Kontrollen im Netz von Île-de-France Mobilités zuständig sind, erhöht die regionale Transportbrigade ihr Personal auf 100 Agenten , die vor Ort eingesetzt werden.
Wiederholte Kontrollen: ein Experiment, das in den Yvelines funktioniert
Vom 30. September bis 11. Oktober 2024 wurden zwischen Trappes und Saint-Quentin-en-Yvelines wiederholt 13 Bushaltestellen kontrolliert. Ergebnisse? Mehr als 10.000 kontrollierte Reisende, 700 Verstöße und eine Halbierungsbetrugsrate (von 13 % auf 6 %).
Kontinuierliche Kontrollen, die in der gesamten Region ausgeweitet werden, wo die Betrugsrate nach wie vor hoch ist.
Immer höhere Bußgelder
- Zwischen 30 und 72 €, wenn Sie vor Ort bezahlen (je nach Transportmittel)
- +50 €, wenn Sie herumhängen (innerhalb von 90 Tagen)
- Nach 90 Tagen übernimmt die Staatskasse Ihre Akte
- Im Wiederholungsfall*** (5 Verstöße in 12 Monaten) kann die Geldstrafe für wiederholten Betrug 7.500 € erreichen und mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten einhergehen.
Ein etwas hoher Preis, wenn man weiß, dass es für Verkehrsteilnehmer in der Île-de-France Tarife gibt, die an alle Einkommen angepasst sind.
Validieren: eine kleine individuelle Geste, ein großer kollektiver Schritt
Die Validierung Ihres ticket ist eine kleine individuelle Bürgergeste mit enormen kollektiven Auswirkungen auf Ihren Transport.
Wenn Sie also das nächste Mal in einen Bus, eine Straßenbahn oder durch die U-Bahn-Gates steigen, denken Sie darüber nach: Jeder "Piepton" trägt Jahr für Jahr zu reibungsloseren und komfortableren Fahrten bei.
*geschätzt
**Gemäß Artikel L2241-2-1 des Transportgesetzbuches können die für die Beitreibung von Bußgeldern zuständigen Vertreter des Verkehrsunternehmens von den öffentlichen Verwaltungen und den Sozialversicherungsträgern Informationen erhalten, die sich auf den Namen, die Vornamen, das Geburtsdatum und den Geburtsort der Zuwiderhandelnden sowie auf ihre Wohnadresse beschränken.
Gemäß Artikel L2242-6 des Transportgesetzbuches wird jede Person, die innerhalb von 12 Monaten mehr als 5 Strafzettel für Reisen ohne ticket Transport oder mit einem ungültigen ticket angesammelt hat, mit einer Geldstrafe von bis zu 7500 € und 6 Monaten Haft bestraft.