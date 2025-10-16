Die Metro MF19 fährt auf der Linie 10!

Es rollt! Der allererste Zug der MF19, dieser U-Bahn der neuen Generation, die den täglichen Komfort von Millionen von Fahrgästen in der Region Paris verändern und die Modernisierung der Pariser Metro fortsetzen wird, ist jetzt auf der Linie 10 im Einsatz.

Was ist MF19?

Dies ist der Name der neuen U-Bahn, die auf acht Linien der Pariser U-Bahn verkehren wird.

Dies ist einfach der neue Standard für die Metro in der Île-de-France. Inklusiv, komfortabel, zuverlässig, wird es die Technologie in den Dienst der Reisenden stellen.

Sollen wir es Ihnen vorstellen?