Die Metro MF19 fährt auf der Linie 10!
Es rollt! Der allererste Zug der MF19, dieser U-Bahn der neuen Generation, die den täglichen Komfort von Millionen von Fahrgästen in der Region Paris verändern und die Modernisierung der Pariser Metro fortsetzen wird, ist jetzt auf der Linie 10 im Einsatz.
Was ist MF19?
Dies ist der Name der neuen U-Bahn, die auf acht Linien der Pariser U-Bahn verkehren wird.
Dies ist einfach der neue Standard für die Metro in der Île-de-France. Inklusiv, komfortabel, zuverlässig, wird es die Technologie in den Dienst der Reisenden stellen.
Sollen wir es Ihnen vorstellen?
Der MF19 auf der U-Bahn-Linie 10, in Bildern
Der MF19: Welche U-Bahn-Linien werden ausgerüstet?
Die U-Bahn-Linie 10 ist die erste, die ausgestattet ist, gefolgt von den Linien 7bis, 3bis und 13 im Jahr 2027 im Jahr 2026 .
Dann:
- Linie 12 im Jahr 2028
- Linie 8 im Jahr 2029
- Linie 3 im Jahr 2031
- Linie 7 im Jahr 2033
Infografik zur Vorstellung der neuen Metro MF19 von Île-de-France Mobilités: Bild eines hellblauen Zuges im Bahnhof. Das Bild beschreibt seine Eigenschaften: elektrische Bremsbahn, Züge von 4 bis 5 Wagen (61 bis 77,5 m), schrittweise Inbetriebnahme ab Ende 2025 auf der Linie 10 und dann auf den Linien 3, 7, 8, 12, 13, 7bis und 3bis. Bestellung von 410 Zügen für 2,9 Milliarden Euro. Verbesserte Zugänglichkeit mit verbreiterten Türen, Rollstuhlbereichen, akustischen und visuellen Informationen. Unverwechselbare Ausstattung: gekühlte Belüftung, Videoschutz und USB-Steckdosen an Bord.
Der MF19, welcher Komfort für Reisende?
Auf der Linie 10 sind die MF19-Züge in der sogenannten "Comfort"-Version ausgestattet. Was bedeutet das?
Sie bieten 146 Sitzplätze (102 feste Sitze und 44 Hebesitze) von insgesamt 586 Sitzplätzen (828 auf dem Höhepunkt der Hauptverkehrszeit).
Eine Konfiguration, die auch auf den Linien 3 und 12 übernommen wird.
Und auf den Linien 7, 8 und 13?
Die stark frequentierte U-Bahn wird in einer sogenannten "Capacitaire"-Version angeboten, die darauf ausgelegt ist, die Stehplätze zu optimieren.
Konkret bedeutet dies, dass es auf seinen Linien etwas weniger Sitzplätze geben wird (122 Sitzplätze oder 90 feste Sitze und 32 Hubsitze), um die Fahrten zu optimieren.
Was ist neu für den Komfort der Reisenden?
Gekühlte Belüftung, angepasste Beleuchtung, ergonomische Sitze, akustische und visuelle Fahrgastinformationen in Echtzeit, USB-Steckdosen und Videoschutz, Platz für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM):Die U-Bahn ist für den Komfort aller ausgelegt.
Und übrigens, was bedeutet "MF19"?
Dies ist das etwas barbarische Akronym für Matériel Fer Ausschreibung 2019.
Warum das Wort Eisen ?
Es bezieht sich auf die Art der Fahrt: Diese Züge fahren auf Gleisen und Drehgestellen, dh unter jedem Wagen platzierten Wagen, an denen die Räder befestigt sind, im Gegensatz zu gummibereiften U-Bahnen, wie zum Beispiel der MP14.
Warum die Zahl 19 ?
Es entspricht einfach dem Jahr des Starts der Ausschreibung: 2019.
Was ist ein Drehgestell? Drehgestell: männliches Substantiv, Struktur unter einem Zug, die die Räder enthält und eine stabile Fahrt ermöglicht