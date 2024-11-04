"Metro für alle", für eine Île-de-France, die für alle Reisenden zugänglich ist

In der Île-de-France sind 4 von 10 Menschen vorübergehend oder dauerhaft behindert.

Der öffentliche Verkehr, eine Säule der Chancengleichheit und Lebensqualität in der Stadt, muss einen vereinfachten Zugang zum sozialen Leben, zur Bildung und zur Beschäftigung für alle gewährleisten, indem die kollektiven Mobilitätsdienste an die Realität und die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Fahrgäste angepasst werden.

Eltern mit Kinderwagen, ältere Menschen (14,7 % der Einwohner der Ile-de-France werden 2027 über 65 Jahre alt sein, d. h. mehr als eine Million Menschen), kleine Kinder, Reisende mit Gepäck, schwangere Frauen: Über die Behinderung hinaus kommt die Zugänglichkeit des Verkehrs allen Reisenden zugute, vom kleinen bis zum älteren Alter.