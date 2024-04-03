Neue Funktionen zur Verbesserung der Fahrgastinformation in der Île-de-France

Neue Linien und Erweiterungen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Züge der neuen Generation... Der öffentliche Nahverkehr in der Region Ile-de-France wird modernisiert. Eine Modernisierung, die auch die Fahrgastinformation betrifft.

Das Ziel? Ermöglichen Sie es jedem, seine Reisen mit harmonisierten Echtzeitinformationen im gesamten Netzwerk besser zu planen.

Entdecken Sie, was es Neues gibt.