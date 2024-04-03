Neue Funktionen zur Verbesserung der Fahrgastinformation in der Île-de-France
Neue Linien und Erweiterungen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Züge der neuen Generation... Der öffentliche Nahverkehr in der Region Ile-de-France wird modernisiert. Eine Modernisierung, die auch die Fahrgastinformation betrifft.
Das Ziel? Ermöglichen Sie es jedem, seine Reisen mit harmonisierten Echtzeitinformationen im gesamten Netzwerk besser zu planen.
Entdecken Sie, was es Neues gibt.
Neue 100% barrierefreie Bildschirme für U-Bahnsteige
Was haben die Stationen der Metrolinien 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 und 12 gemeinsam?
Sie werden bald alle mit neuen Werbetafeln ausgestattet, die zu 100 % auf ihren Plattformen zugänglich sind. Bis Juni 2024 werden insgesamt 242 Stationen mit diesen neuen Schildern ausgestattet.
Und die erste Linie, die davon profitiert, ist die Linie 5 der U-Bahn, die bereits 44 neue Schilder in ihren 22 Stationen installiert hat.
Was ist der Unterschied zwischen alten und neuen Bildschirmen?
Diese neuen Bildschirme werden ausgestattet sein mit:
- Wartezeit zwischen den nächsten beiden U-Bahnen,
- Die Anzeige von Verkehrsinformationen in Echtzeit,
- 100% zugängliche Informationen (mit erhöhter Schriftart, verbessertem Kontrast und höherer Definition und besserer Klangverteilung von Informationsbotschaften).
Neue externe Informationskioske für Busse in der Île-de-France
Am 3. April 2024 wurde auf der letzten Vorstandssitzung von Île-de-France Mobilités ein Programm zur Erneuerung der externen Businformationsterminals für die gesamte Region verabschiedet.
Das Ziel? Harmonisierte Fahrgastinformationen im gesamten Netz der Ile-de-France anbieten und zwischen 2025 und 2032 schrittweise fast 9.000 Terminals ersetzen (von den 10.000 bestehenden Terminals).
Erneuerung der Busterminals in der Île-de-France: Was ändert sich?
Auf diesen neuen Bildschirmen werden verschiedene Informationen angezeigt:
- Die Wartezeit vor dem nächsten Bus und dem zweiten,
- Die Menschenmassen an Bord der herannahenden Busse ,
- Verkehrsinformationsmeldungen bei unvorhergesehenen Störungen.
Die App Île-de-France Mobilités, die App, die Ihnen das Leben im Verkehr vereinfacht
Die App Île-de-France Mobilités ist die unverzichtbare Anwendung, um das Leben in öffentlichen Verkehrsmitteln in der Île-de-France zu erleichtern mit:
- Routenberechnung,
- Verkehrsinformationen in Echtzeit,
- Die Fahrpläne und Karten der verschiedenen Linien,
- Der Kauf von dematerialisierten tickets,
- Oder die Möglichkeit, Ihren Navigo-Pass aufzuladen.
Und in den letzten Wochen können Sie neben der Berechnung Ihrer Routen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrgemeinschaften und dem Fahrrad auch Ihre intermodalen Routen mit einem Fahrrad berechnen.
Was ist Intermodalität?
Intermodalität ist die Tatsache, dass das Verkehrsmittel auf derselben Strecke gewechselt wird.
Zum Beispiel : Nehmen Sie Ihr Fahrrad von zu Hause zum nächsten Bahnhof und nehmen Sie dann eine U-Bahn, um zu Ihrem Ziel zu gelangen.