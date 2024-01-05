Verkehr im Jahr 2024: Bewegung in der Île-de-France

Linie 4: 100% automatisierte U-Bahn im Januar 2024

Im Januar 2024 werden 100 % der Züge der Metrolinie 4 automatisiert.

Weniger Wartezeiten zwischen zwei U-Bahnen, flüssigerer Verkehr und ein angepasstes Transportangebot in Echtzeit, gute Nachrichten für Stammgäste der verkehrsreichsten U-Bahn-Linie der Île-de-France.