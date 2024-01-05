Verkehr im Jahr 2024: Bewegung in der Île-de-France
Verkehr in der Île-de-France: 2024 bewegt sich!
- Neu in Essonne: Der 100% elektrische Bus Tzen4 wird 2024 5 Gemeinden bedienen
- Der RER E kommt in Nanterre-la-Folie an: Verlängerung der Linie nach Westen mit 3 neuen Stationen: Porte Maillot, La Défense und Nanterre-La Folie
- U-Bahn, Automatisierung in Bewegung: 100 % automatisierte Züge im Jahr 2024 auf der Metrolinie 4
- Ihre Linien spielen Erweiterungen: Die Metrolinie 11 wird mit 6 neuen Stationen zwischen Mairie des Lilas und Rosny-Bois-Perrier verlängert. Mit der Linie 14 erreichen Sie den Flughafen Orly in 16 Minuten von Olympiades und im Norden verlängert sich die Linie bis Saint-Denis Pleyel. Der T3b wird die Porte d'Asnières und die Porte Dauphine verbinden.
- Validieren Sie im Jahr 2024 mit Ihrem iPhone in der Station.
- Neue Züge, Busse und U-Bahnen: 170 neue oder renovierte Züge und U-Bahnen im Jahr 2024. 1.000 neue Busse auf den Straßen.
- Ein zunehmend zugängliches Netz: Im Jahr 2024 werden 40 Bahnhöfe barrierefrei sein, darunter der Bahnhof Saint-Denis.
Linie 4: 100% automatisierte U-Bahn im Januar 2024
Im Januar 2024 werden 100 % der Züge der Metrolinie 4 automatisiert.
Weniger Wartezeiten zwischen zwei U-Bahnen, flüssigerer Verkehr und ein angepasstes Transportangebot in Echtzeit, gute Nachrichten für Stammgäste der verkehrsreichsten U-Bahn-Linie der Île-de-France.
Tzen 4: eine neue 100% elektrische Buslinie in Essonne
Die neue Buslinie Tzen 4 wird 2024 zwischen Viry-Châtillon und Corbeil-Essonnes verkehren.
Sie ist komfortabel, klimatisiert und zugänglich und ersetzt die Linie 402.
Der Tzen 4 in Zahlen
- 5 Gemeinden in Essonne: Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes
- Eine 100% barrierefreie Linie
- 30 Stationen mit modernem Stadtmobiliar, Fahrradbügeln, Echtzeit-Fahrgastinformationsbildschirmen und Videoüberwachungssystem ausgestattet
- Durchgehender Service zwischen 5 und 1 Uhr
Die RER E kommt 2024 in Nanterre-La Folie an
Die Verlängerung der RER E nach Westen steht kurz bevor.
Die Linie wird im Frühjahr 2024 mit 3 neuen Stationen - Porte Maillot, La Défense und Nanterre-La Folie - nach Nanterre-La Folie verlängert, bevor sie bis 2026 nach Mantes-la-Jolie weiterfährt.
Strecke der Verlängerung der RER nach Westen zwischen Haussmann Saint-Lazare und Mantes-la-Jolie
Deine Linien spielen Overtime
- M11 nach Rosny-Bois-Perrier: Die Metrolinie 11 setzt ihre Fahrt mit sechs neuen Stationen zwischen Mairie des Lilas und Rosny-Bois-Perrier im April 2024 fort
- M14 auf dem Weg zum Flughafen Orly : Im Juni 2024 erreichen Sie den Flughafen Orly in 16 Minuten von Olympiades
- M14 nach Saint-Denis Pleyel : Im Juni 2024 verlängert sich die Strecke nach Norden bis Saint-Denis Pleyel
- T3b: Die Straßenbahn kommt im April 2024 an der Porte Dauphine an
Ein U-Bahn-Zug am Bahnhof Mairie de Saint-Ouen der Linie 14 - © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Komfort: neue und überholte Fahrzeuge auf Ihren Linien
Im Jahr 2024 erhält Ihr Transport ein neues Gesicht mit:
- 170 neue oder renovierte Züge und U-Bahnen
- und 1.000 neue Busse auf den Straßen
RER NG: ein neuer Zug für die RER D
Nach der Inbetriebnahme auf der Linie E im November 2023 wird die neue RER NG im Herbst 2024 auf der Linie RER D eintreffen.
Validieren Sie im Frühjahr 2024 mit Ihrem iPhone
Bald können Sie in der Station mit Ihrem iPhone und Ihrer Apple Watch validieren, wie es bereits bei Telefonen mit Android der Fall ist.
© Sylvain HOMO
Ein zunehmend zugängliches Netzwerk
Im Jahr 2024 werden in der Île-de-France 40 neue Bahnhöfe barrierefrei gemacht , darunter Saint-Denis.
Ein Véligo Rental-Rabatt für alle Abonnenten des Parking Vélos-Dienstes
Haben Sie den Service Parking Vélo d'Île-de-France Mobilités abonniert? Gute Nachrichten.
Sie haben Anspruch auf einen Rabatt von 3 Euro auf das monatliche Abonnement Véligo Rental : den Verleihservice, mit dem Sie sechs Monate lang ein Elektrofahrrad zu einem günstigen Preis testen können.
© Yoann STOECKEL