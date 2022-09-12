Linie 4: Auf geht's zur Automatisierung

Die automatische Metrolinie 4? Es ist bereits Realität!

Seit 2022 können Sie sie sogar ausleihen. Automatische Shuttles bringen Sie zwischen Bagneux und Porte de Clignancourt.

Diese Linie, die verkehrsreichste im Netz von Île-de-France Mobilités, die die Porte de Clignancourt mit Bagneux verbindet, tritt mit 100 % automatischen U-Bahnen im Jahr 2024 in eine neue Ära ein!