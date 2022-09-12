Linie 4: Auf geht's zur Automatisierung
Die automatische Metrolinie 4? Es ist bereits Realität!
Seit 2022 können Sie sie sogar ausleihen. Automatische Shuttles bringen Sie zwischen Bagneux und Porte de Clignancourt.
Diese Linie, die verkehrsreichste im Netz von Île-de-France Mobilités, die die Porte de Clignancourt mit Bagneux verbindet, tritt mit 100 % automatischen U-Bahnen im Jahr 2024 in eine neue Ära ein!
Linie 4 automatisieren, aber warum?
Die Linie 4 wird die dritte automatische Linie im U-Bahn-Netz der Ile-de-France sein. Aber warum die U-Bahn automatisieren? Die Vorteile einer automatischen Linie – wie die Linien 1, 14 und heute 4 – sind vielfältig:
- Erhöhung der Transportkapazität
- Anpassung des Angebots in Echtzeit
- Reduzierte Intervalle zwischen zwei Zügen
- Erhöhte Sicherheit und Regelmäßigkeit
- Außendienstmitarbeiter im Dienste der Reisenden
- Schnelle Reaktion bei Bedarf durch kontinuierliche Überwachung
Die Kosten für die Automatisierung stellen eine Investition von rund 470 Millionen Euro dar, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert wird.
Welche automatischen U-Bahnen auf der Linie 4?
Nach der Vollautomatisierung wird die Linie 4 bis Ende 2023 drei Generationen von automatischem Rollmaterial betreiben:
- MP89 und MP05 Automatikgetriebe, historische Ausrüstung von Linie 14
- die neuen automatischen MP14-Geräte (die bereits auf der Linie 14 verkehren)
Die fortschreitende Automatisierung des Netzes von Île-de-France Mobilités
Die Automatisierung der U-Bahn-Linie 4 kommt nach der der Linie 1. Die Linie 14 ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 1998 automatisch.
Im Jahr 2022 ist die U-Bahn 13 an der Reihe, ihre Linie zu automatisieren, mit der Ankunft der ersten Züge im Jahr 2027.
Auch die künftigen Linien 15, 16, 17 und 18 werdenutopisch sein, sobald sie in Betrieb genommen werden.