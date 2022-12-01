Metro: Über die Automatisierung der Linie 13 abgestimmt
Die Linie 13 hat eine lange Geschichte. Erstens die einer Linie, die für ihre Rekordbesucherzahlen und ihre mehr als "knappen" Routen zur Hauptverkehrszeit bekannt ist. Eine problematische Fahrgastdichte, die mit der im Dezember 2020 eingeweihten Verlängerung der Linie 14 behoben werden soll. Seit den Arbeiten ist die Besucherzahl zu Spitzenzeiten von 19 % auf 27 % gesunken.
Île-de-France Mobilités ist davon überzeugt, wie wichtig es ist, den Komfort dieser Linie, die zu den verkehrsreichsten im Netz gehört, zu verbessern, und in Erwartung des Anstiegs der Fahrgastzahlen , der mit Entwicklungs- und Arbeitsbeschaffungsprojekten am Stadtrand von Paris einhergehen sollte, und hat beschlossen, in ihre Modernisierung zu investieren. Eine Modernisierung, die die Automatisierung der Linie 13 beinhaltet.
Automatisierung, wie funktioniert das?
Die Automatisierung einer Linie ist ein kolossales Projekt, das viel Zeit (bis zu zehn Jahre) und Organisation erfordert, um den Service während der Ausführung der Arbeiten fortzusetzen. In der Tat reicht es nicht aus, zu "automatisieren", sondern die Logik und Logistik des Transports auf ganzer Linie global zu überprüfen.
Ein langfristiges Projekt, das viele Vorteile bietet, wie z. B. die Erhöhung der Anzahl der Züge pro Stunde, aber auch eine verkürzte Wartezeit zwischen zwei Zügen.
Umbesser zu verstehen, wie die Automatisierung einer U-Bahn-Linie vorbereitet wird,wie sie funktioniert und welche Herausforderungen sie hat, lesen Sie unseren erklärenden Artikel.
Und was ändert sich für Reisende?
Neben dem Zugang zu moderneren Bahnhöfen und komfortablen Zügen bietet die Automatisierung der Linie 13 eine allgemeine Verbesserung des Verkehrs in verschiedenen Punkten:
- Bessere Regelmäßigkeit des Intervalls zwischen den einzelnen Zügen
- Erhöhung der Durchfahrtsfrequenz mit durchschnittlich 40 Zügen pro Stunde
- Die Möglichkeit, einen Zug ad hoc hinzuzufügen, um den Verkehr nacheinem Vorfall oder einer Zunahme der Fahrgastzahlen anzupassen
- Glasfassaden, die das Warten auf den Docks sichern
- Bessere Echtzeit-Verkehrsinformationen an Bord von Zügen und auf Bahnsteigen
- Geräumigere und komfortablere Räume
Die Etappen der Modernisierung der Linie 13
Ab 2027: die Ankunft der MF19, U-Bahnen der neuen Generation
Der erste Schritt des Modernisierungsplans betrifft die Einführung neuer U-Bahn-Modelle: die MF19. Modern und mit der größten Kapazität (+5%) werden sie den Komfort und die Zuverlässigkeit auf der Linie erheblich verbessern.
Es werden umfangreiche Arbeiten zur Anpassung der Bahnhöfe und der Infrastruktur durchgeführt, um die MF19 unterzubringen. Es wird notwendig sein, die Beschilderung anzupassen, die Infrastruktur zu modifizieren und die Fahrgastinformationssysteme in den Bahnhöfen weiterzuentwickeln. Die erste Inbetriebnahme der MF19-U-Bahnen ist für Mitte 2027 geplant.
Bis 2035: Vollautomatisierung
Wie geht es weiter? Bevor der Höhepunkt der vollständigen Automatisierung erreicht ist, werden neue Arbeiten durchgeführt; einschließlich des Baus von Bahnsteigtüren auf allen Bahnsteigen der Linie , um das Warten am Bahnhof zu sichern, aber auch die Anpassung von Kontrollstationen.
Die zukünftigen automatischen U-Bahnen der Linie 13 werden mit Zugautomatisierungs- und Betriebssystemen ausgestattet, einer Software, die es ermöglicht, die Sicherheit, Überwachung und Steuerung von Zügen ohne Personal an Bord aus der Ferne zu gewährleisten.
Eine großartige Perspektive für alle Einwohner der Ile-de-France, die jeden Tag die Linie 13 nehmen und ein wenig mehr Komfort im Netz gewinnen werden!