Metro: Über die Automatisierung der Linie 13 abgestimmt

Die Linie 13 hat eine lange Geschichte. Erstens die einer Linie, die für ihre Rekordbesucherzahlen und ihre mehr als "knappen" Routen zur Hauptverkehrszeit bekannt ist. Eine problematische Fahrgastdichte, die mit der im Dezember 2020 eingeweihten Verlängerung der Linie 14 behoben werden soll. Seit den Arbeiten ist die Besucherzahl zu Spitzenzeiten von 19 % auf 27 % gesunken.

Île-de-France Mobilités ist davon überzeugt, wie wichtig es ist, den Komfort dieser Linie, die zu den verkehrsreichsten im Netz gehört, zu verbessern, und in Erwartung des Anstiegs der Fahrgastzahlen , der mit Entwicklungs- und Arbeitsbeschaffungsprojekten am Stadtrand von Paris einhergehen sollte, und hat beschlossen, in ihre Modernisierung zu investieren. Eine Modernisierung, die die Automatisierung der Linie 13 beinhaltet.