Verlängerung der T3b bis Porte Dauphine: Entdecken Sie die Namen der zukünftigen Stationen

Drei Stationen behalten den Namen des Tores, das sie bedienen

Drei der neuen T3b-Stationen werden die Pariser Portes und ihre Verbindungen mit den Metros 1, 2 und 3 sowie den RER C und E bedienen.

Zum besseren Verständnis der Reisenden und zur Erleichterung der Orientierung im Netz behalten sie ihre Namen: Porte de Champerret, Porte Maillot (Palais des Congrès) und Porte Dauphine (Avenue Foch).

Weibliche Persönlichkeiten geehrt

Im Einklang mit dem Engagement von Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und von Île-de-France Mobilités, immer mehr weibliche Persönlichkeiten im Verkehrsnetz der Ile-de-France zu fördern, tragen vier neue T3b-Stationen die Namen berühmter Frauen.

Auf der Verlängerung entdecken Sie die Haltestellen Anna de Noailles (Dichterin und Romanautorin), Thérèse Pierre (Widerstandskämpferin während des Zweiten Weltkriegs) und Anny Flore (Sängerin und Schauspielerin). Die bestehende Station Porte d'Asnières wird nach der Pianistin Marguerite Long umbenannt.

Square Sainte-Odile, ein neuer Bahnhof nur einen Steinwurf von der Porte de Courcelles entfernt

Dieser Bahnhof, der nur wenige Minuten von der Porte de Courcelles entfernt liegt, hebt ein Flaggschiff des Viertels hervor, dem es dient : die Kirche Sainte-Odile und ihre einzigartige Architektur sowie den angenehmen gleichnamigen Platz, der an sie angrenzt.