Verlängerung der T3b bis Porte Dauphine: Entdecken Sie die Namen der zukünftigen Stationen
Auf der Straßenbahnlinie T3b in Paris kündigt der für Oktober 2023 geplante Beginn der Tests das Ende der Arbeiten und den Zeitpunkt der offiziellen Bekanntgabe der Namen der 7 neuen Stationen an, die zwischen Porte d'Asnières und Porte Dauphine geschaffen wurden.
Tests (zuerst statisch, dann dynamisch und schließlich Leerschritte), die sechs Monate dauern werden, bevor die Inbetriebnahme für das Frühjahr 2024 geplant ist.
Der zukünftige Name der 7 neuen T3b-Stationen enthüllt
Westlich der Porte d'Asnières verlängert sich die Straßenbahnlinie T3b bis zum Place Dauphine (16. Arrondissement von Paris) und bedient dank 7 neuer Stationen die Gemeinden Levallois-Perret und Neuilly-sur-Seine:
- Platz Sainte-Odile
- Champerret-Tor
- Therese Pierre
- Anny Flora
- Porte Maillot (Palais des Congrès)
- Anna von Noailles
- Porte Dauphine (Avenue Foch)
Drei Stationen behalten den Namen des Tores, das sie bedienen
Drei der neuen T3b-Stationen werden die Pariser Portes und ihre Verbindungen mit den Metros 1, 2 und 3 sowie den RER C und E bedienen.
Zum besseren Verständnis der Reisenden und zur Erleichterung der Orientierung im Netz behalten sie ihre Namen: Porte de Champerret, Porte Maillot (Palais des Congrès) und Porte Dauphine (Avenue Foch).
Weibliche Persönlichkeiten geehrt
Im Einklang mit dem Engagement von Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und von Île-de-France Mobilités, immer mehr weibliche Persönlichkeiten im Verkehrsnetz der Ile-de-France zu fördern, tragen vier neue T3b-Stationen die Namen berühmter Frauen.
Auf der Verlängerung entdecken Sie die Haltestellen Anna de Noailles (Dichterin und Romanautorin), Thérèse Pierre (Widerstandskämpferin während des Zweiten Weltkriegs) und Anny Flore (Sängerin und Schauspielerin). Die bestehende Station Porte d'Asnières wird nach der Pianistin Marguerite Long umbenannt.
Square Sainte-Odile, ein neuer Bahnhof nur einen Steinwurf von der Porte de Courcelles entfernt
Dieser Bahnhof, der nur wenige Minuten von der Porte de Courcelles entfernt liegt, hebt ein Flaggschiff des Viertels hervor, dem es dient : die Kirche Sainte-Odile und ihre einzigartige Architektur sowie den angenehmen gleichnamigen Platz, der an sie angrenzt.
Wahl eines Stationsnamens: Wie funktioniert er?
Der Name einer Straßenbahn-, Bus- oder U-Bahn-Station ist immer eine Beratung. Konsultation zwischen Île-de-France Mobilités, lokalen Akteuren, dem Spediteur und dem Auftraggeber (dem Unternehmen, das für die Arbeiten verantwortlich ist).
Die Wahl des Namens einer Station, die auf einmal geboren wurde:
- Der Wunsch, die zeitgenössische Gesellschaft und ihre Geschichte widerzuspiegeln, indem berühmte Frauen und Männer geehrt werden,
- Eine Suche nach der Aufwertung des Territoriums mit Namen, die die Geschichte der Orte und das Leben der Bewohner widerspiegeln,
- Und eine Mission, nämlich den Einwohnern der Ile-de-France zu helfen, sich im Netz mit strategischen Namen zurechtzufinden , die die Verbindung zu einer Straße, einem Denkmal, einem Viertel oder einer Stadt in der Nähe herstellen (im Falle von Linienterminals).
Beispiel: Die Haltestelle Saint-Paul (Le Marais) der Linie 1 bezieht sich sowohl auf das Viertel des 3. Arrondissements von Paris (Le Marais) als auch auf die schöne Gemeinde mit roter Tür, die nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt liegt (die Pfarrei Saint-Paul Saint-Louis).
Die Verlängerung der Straßenbahn T3b in Zahlen
- 7 neue Stationen
- 3,2 km extra
- 12 Minuten zwischen Porte d'Asnières und Porte Dauphine
- 1 Straßenbahn alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeit und 8 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten
- Ein Service 7 Tage die Woche von 5 bis 12:30 Uhr (und 1:30 Uhr freitags und samstags)