Die neue Generation der RER ist auf der Linie E angekommen

Das war's! Seit dem 13. November 2023 können die Fahrgäste der RER-Linie E einige Monate vor denen der RER-Linie D, die ihn bis Ende 2024 entdecken werden, in einen brandneuen Zug, den RER NG (für "New Generation"), einsteigen.

Die Gelegenheit, eine ehrgeizige Politik von Île-de-France Mobilités und ihren Partnern zur Umgestaltung des RER-Netzes der Ile-de-France in Richtung mehr Komfort und Zuverlässigkeit zu überprüfen.