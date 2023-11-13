Die neue Generation der RER ist auf der Linie E angekommen
Das war's! Seit dem 13. November 2023 können die Fahrgäste der RER-Linie E einige Monate vor denen der RER-Linie D, die ihn bis Ende 2024 entdecken werden, in einen brandneuen Zug, den RER NG (für "New Generation"), einsteigen.
Die Gelegenheit, eine ehrgeizige Politik von Île-de-France Mobilités und ihren Partnern zur Umgestaltung des RER-Netzes der Ile-de-France in Richtung mehr Komfort und Zuverlässigkeit zu überprüfen.
RER NG: ein Zug, verschiedene Herausforderungen
Zuverlässig, verantwortungsbewusster und komfortabler: Der neue Zug der Linien E und D ist eine konkrete Lösung für die Herausforderungen, die mit der Zunahme der Fahrgastzahlen im Netz und der Veränderung der Fahrgastanforderungen im öffentlichen Verkehr, einem zentralen Punkt der Lebensqualität in städtischen Gebieten, verbunden sind.
Die RER NG, in wenigen Stichworten
- Platz schaffen : Angesichts der ständig steigenden Fahrgastzahlen hat der RER NG seine Räume neu gestaltet, um einen geräumigen, modularen und offenen Zug über seine gesamte Länge anzubieten, um den Verkehr an Bord zu erleichtern.
- Zugänglich für alle : Der RER NG ist ein 100% barrierefreier Zug mit vielen verbreiterten Türen und verschiedenen Wartebereichen , von denen mehrere für Menschen mit Behinderungen und Rollstühlen reserviert sind.
- Innovation : LED-Leuchten, die sich an verschiedene Tageszeiten anpassen, Echtzeit- und vernetzte Fahrgastinformationen, USB-Anschlüsse und intelligente Klimaanlage: Der RER NG integriert die Technologie natürlich in sein Design für den Komfort aller.
- Zeitersparnis : Um die Anzahl der Züge pro Stunde zu erhöhen und die Zuverlässigkeit zu erhöhen, wird der RER NG mit dem NExTEO-Prozess ausgestattet: einem Automatisierungstool für die Steuerung, das die Pünktlichkeit und Leistung verbessert.
Ein Netzwerk im Wandel
Die Ankunft dieses neuen Zuges auf den Linien E und D ist nicht das Ergebnis einer isolierten Initiative, sondern ein Stein für den Bau eines RER-Netzes, das sich in der Île-de-France in voller Transformation befindet:
- Verlängerung der RER E zwischen Haussmann Saint-Lazare und Mantes-la-Jolie (Projekt Eole),
- Installation von NExTEO : ein Tool zur Automatisierung von Management und Leistung auf RER B, D und E,
- Oder die Ankunft von 146 MI20-Zügen, der neuen RER B bis 2025.
Die 2015 gestartete schrittweise Bestellung von 255 Zügen ist daher Teil einer Politik der Erneuerung und massiven Erneuerung der Züge in der Île-de-France, die von Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France, vorangetrieben wird, um den Fahrgastkomfort zu verbessern und die Regelmäßigkeit der Züge auf den Strecken zu erhöhen.