NExTEO, ein neues Instrument zur Verbesserung der Pünktlichkeit der RER B und D

Was ist NExTEO?

Über die Finanzierung des NExTEO-Tools auf den RER-Linien B und D wurde gerade abgestimmt. Aber was ist NExTEO?

NExTEO ist ein Verkehrssignalisierungs- und -steuerungstool, das einen Teil der Zugsteuerung automatisiert, indem es den Fahrer beim Bremsen und Beschleunigen unterstützt.

Sein Verfahren verbessert die Leistung von Infrastrukturen und Zügen und gewinnt gleichzeitig 3 bis 4 Pünktlichkeitspunkte auf ausgerüsteten Strecken.