NExTEO, ein neues Instrument zur Verbesserung der Pünktlichkeit der RER B und D
Was ist NExTEO?
Über die Finanzierung des NExTEO-Tools auf den RER-Linien B und D wurde gerade abgestimmt. Aber was ist NExTEO?
NExTEO ist ein Verkehrssignalisierungs- und -steuerungstool, das einen Teil der Zugsteuerung automatisiert, indem es den Fahrer beim Bremsen und Beschleunigen unterstützt.
Sein Verfahren verbessert die Leistung von Infrastrukturen und Zügen und gewinnt gleichzeitig 3 bis 4 Pünktlichkeitspunkte auf ausgerüsteten Strecken.
Warum NExTEO auf RER-Linien B und D einsetzen?
Nach einer ersten Testphase zur Verlängerung der RER E bereitet NExTEO die Ankunft auf zwei neuen Linien vor.
Die RER B und D sind ideale Kandidaten und gehören mit mehr als 1 Million täglichen Fahrgästen auf der B und 650.000 Fahrgästen auf der D zu den verkehrsreichsten Linien im Netz von Île-de-France Mobilités. Eine bereits beträchtliche Besucherzahl, die seit 10 Jahren einen konstanten Anstieg mit + 3% mehr Besuchern pro Jahr markiert.
Der Tunnel zwischen Châtelet und Gare du Nord, ein angespannter Punkt für die RER B und D
Im Tunnel zwischen Châtelet und Gare du Nord kreuzen sich die beiden Linien und zwingen sie, einen Sicherheitsbereich einzuhalten, der die Pünktlichkeit stark beeinträchtigt.
Die Automatisierung des Verkehrs im Tunnel dank NExTEO wird den Verkehrsfluss verbessern, die Anzahl der Züge pro Stunde erhöhen und so den Service für den Norden der Ile-de-France verbessern.
NExTEO, eine Initiative, die Teil der Politik zur Verbesserung der RER B und D ist
Die Finanzierung von NExTEO ist Teil eines umfassenden und massiven Investitionsplans , der von Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France, mit Unterstützung des Staates ins Leben gerufen wurde, um die Servicequalität auf beiden Linien zu verbessern:
- Neue, komfortable und effizientere Züge (RER NG und MI 20),
- Neue zentrale zentrale zur Verbesserung des Managements beider Linien
- Oder Anpassungen bestehender Infrastrukturen...
Das Ziel? Verbesserung der Servicequalität und der Reisebedingungen der Einwohner der Ile-de-France schnell und konkret auf diesen beiden Linien der Zukunft.
Wann wird NExTEO auf den Linien B und D eingesetzt?
Der Einsatz von NExTEO erfordert eine erhebliche Test- und Implementierungsphase, sowohl auf der Infrastruktur als auch auf den Zügen.
Die Inbetriebnahme des Verfahrens ist für spätestens 2031 im Tunnel Châtelet - Gare du Nord und für 2033 für den gesamten Perimeter geplant.
Eine Operation in Höhe von 967 Mio. EUR für die Ausstattung der bestehenden Netzinfrastruktur, die zu 70 % von der Region Île-de-France und zu 30 % vom Staat finanziert wird, mit einer Beteiligung von 35 Mio. EUR von den Betreibern (SNCF Réseau, SNCF Voyageurs und RATP), ergänzt durch 239 Mio. EUR, die für die Ausrüstung der Züge erforderlich sind und von Île-de-France Mobilités finanziert werden.