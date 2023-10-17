Verbesserung der Pünktlichkeit auf der RER B: ein 14-Punkte-Aktionsplan
© Jean-Marc GOURDON - Ile-de-France Mobilités
Seit 2015 hat die RER B-Linie eine Verschlechterung der Servicequalität erfahren, sowohl in Bezug auf die Pünktlichkeit der Züge als auch auf das Wiederauftreten von Störungen, was sich auf die Reisebedingungen von Tausenden von Einwohnern der Ile-de-France auswirkt.
Um die Ursachen von Störungen besser zu verstehen und eine Servicequalität wiederherzustellen, die den Bedürfnissen der Fahrgäste entspricht: Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France, beauftragte Yves Ramette (Eisenbahnexperte und ehemaliger Generaldirektor der RATP) zusammen mit zwei spezialisierten Planungsbüros (Setec und Rail Concept) mit der Durchführung eines Audits.
Das Ziel? Untersuchen Sie das Problem, identifizieren Sie die Ursachen und erstellen Sie einen konkreten Aktionsplan, um den reibungslosen Verkehr auf der Strecke wiederherzustellen und die Pünktlichkeit jedes Jahr um + 1% zu verbessern.
Audit der RER B: eine Initiative, die in eine Politik der massiven Verbesserung integriert ist
Das im März 2023 in Auftrag gegebene Audit ist Teil einer massiven Investitionspolitik von Île-de-France Mobilités zur Verbesserung der Reisebedingungen der Einwohner der Ile-de-France auf der Linie B, der zweitgrößten Linie Europas (+ 1 Million Fahrgäste pro Tag).
Mit dem gleichen Ziel wurden bereits 3,5 Milliarden Euro in verschiedene Maßnahmen investiert, darunter die Bestellung von 146 neuen und effizienteren Zügen auf der RER B (MI20) und die Implementierung des "NExTEO"-Verfahrens, eines Signal- und Verkehrsleitsystems, das eine bessere Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit auf der Strecke ermöglicht.
Schritt 1: Diagnose stellen
Um konkrete Lösungen zu finden, die speziell an die Probleme vor Ort angepasst sind, mit denen die RER B konfrontiert ist, wurde eine Studie mit einem feinzinkigen Kamm durchgeführt, um alle Probleme zu identifizieren, die mit der Verschlechterung der Servicequalität der Linie verbunden sind.
Die Diagnose ist eindeutig, die RER B leidet unter zahlreichen Betriebsstörungen, die durch Infrastruktur und rollendes Material verursacht werden, die nicht mehr in der Lage sind, den Anstieg der Fahrgastzahlen und die Erwartungen der Benutzer zu erfüllen.
Hinzu kommen umfangreiche Arbeiten an der Strecke und eine Vielzahl von Akteuren, die am Betrieb der RER B beteiligt sind (Île-de-France Mobilités, RATP, SCNF Transilien Voyageurs und SNCF Réseau), deren uneingeschränkte Zusammenarbeit für den effizienten Betrieb und die Instandhaltung der Strecke sichergestellt werden muss.
Passagiere im Bahnhof Massy - © Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités
Schritt 2: Erstellen Sie einen Arbeitsablauf
Nach einer Diagnosephase und einer eingehenden Studie, die es ermöglichte, die Ursachen für den seit 2015 beobachteten Qualitätsrückgang genau zu verstehen, wurden fünf verbesserungswürdige Bereiche hervorgehoben:
- Rückgewinnung einer bedarfsgerechten Verfügbarkeit von Schienenfahrzeugen
- Anpassung des Verkehrsmanagements an die neue Anwesenheitsquote
- Stärkung der Koordination rund um die Arbeit
- Stärkung der positiven Dynamik in der Governance der RER B
- Entwicklung gemeinsamer Tools und Informationssysteme
Schritt 3: Konkrete Lösungen finden
Vierzehn konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Reisebedingungen der RER B wurden definiert, von denen einige ab Ende 2023 umgesetzt werden können:
- Anpassung der Renovierung der aktuellen Züge, um die Anzahl der ab Januar 2024 verfügbaren Züge zu erhöhen.
- Verbesserung der Effizienz des Wartungsstandorts für Schienenfahrzeuge von Mitry.
- Festlegung vertraglicher Leistungsziele zwischen SNCF Réseau und Île-de-France Mobilités.
- Anpassung der Organisation der gesamten Strecke, um die Übernahme von Verantwortung durch RATP und SNCF zu stärken.
- Einrichtung eines gemeinsamen Planungstools zwischen SCNF und RATP, das den beiden Wartungsstandorten Mitry und Massy gemeinsam ist, um die technischen Eingriffe unter Wartungskontrolle zu vereinfachen und ein Tool zur Ortung von Zügen nördlich der Strecke zu entwickeln.
- Gewährleistung der Nutzung direkter Fahrspuren für die Inbetriebnahme des CDG-Express , indem der Übergang zur RER B in gestörten Situationen Vorrang hat.
- Vorwegnahme der Bündelung der Arbeiten auf Streckenebene zwischen den Infrastrukturbetreibern von SNCF Réseau und RATP.
- Verbesserung der Koordination der Beteiligten zwischen Arbeitsplanung und Wartungsaktivitäten in Mitrys Werkstatt.
- Stärkung der Interventionsmöglichkeiten von SNCF Réseau für eine schnelle Lösung von Infrastrukturvorfällen durch Erleichterung der Bewegung von Agenten auf der Straße und der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Vorfälle.
- Erleichterung regulatorischer Änderungen im SNCF-Perimeter, um sich an die Besonderheiten der RER B anzupassen und die damit verbundenen betrieblichen Entwicklungen zu unterstützen.
- Implementieren Sie Tools, um den Betrieb des Verkehrs an wichtigen Punkten der Linie zu erleichtern.
- Regelmäßige Neubewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Begrenzung externer Zwischenfälle : über Durchflussregler auf den Bahnsteigen, Management von Unannehmlichkeiten bei schnellen Fahrgästen und Cyno-Detektionsteams.
- Vereinheitlichen Sie Informationssysteme und -praktiken, um Vorfälle und ihre Auswirkungen zu erfassen , indem Sie diese Daten regelmäßig kritisch analysieren und über langfristige Trends in der Linienleistung berichten.
- Einrichtung einer einheitlichen Kommandozentrale (Single Command Center, CCU) für RER B und D. Diese letzte Maßnahme wird 2030 in La Plaine Saint-Denis in Betrieb genommen. Die von Île-de-France Mobilités gewünschten und finanzierten Maßnahmen werden entscheidend sein, um kaskadenartige Zwischenfälle zu vermeiden und die Dauer von Vorfällen zu verkürzen.