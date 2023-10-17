Verbesserung der Pünktlichkeit auf der RER B: ein 14-Punkte-Aktionsplan

Seit 2015 hat die RER B-Linie eine Verschlechterung der Servicequalität erfahren, sowohl in Bezug auf die Pünktlichkeit der Züge als auch auf das Wiederauftreten von Störungen, was sich auf die Reisebedingungen von Tausenden von Einwohnern der Ile-de-France auswirkt.

Um die Ursachen von Störungen besser zu verstehen und eine Servicequalität wiederherzustellen, die den Bedürfnissen der Fahrgäste entspricht: Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France, beauftragte Yves Ramette (Eisenbahnexperte und ehemaliger Generaldirektor der RATP) zusammen mit zwei spezialisierten Planungsbüros (Setec und Rail Concept) mit der Durchführung eines Audits.

Das Ziel? Untersuchen Sie das Problem, identifizieren Sie die Ursachen und erstellen Sie einen konkreten Aktionsplan, um den reibungslosen Verkehr auf der Strecke wiederherzustellen und die Pünktlichkeit jedes Jahr um + 1% zu verbessern.

Audit der RER B: eine Initiative, die in eine Politik der massiven Verbesserung integriert ist

Das im März 2023 in Auftrag gegebene Audit ist Teil einer massiven Investitionspolitik von Île-de-France Mobilités zur Verbesserung der Reisebedingungen der Einwohner der Ile-de-France auf der Linie B, der zweitgrößten Linie Europas (+ 1 Million Fahrgäste pro Tag).

Mit dem gleichen Ziel wurden bereits 3,5 Milliarden Euro in verschiedene Maßnahmen investiert, darunter die Bestellung von 146 neuen und effizienteren Zügen auf der RER B (MI20) und die Implementierung des "NExTEO"-Verfahrens, eines Signal- und Verkehrsleitsystems, das eine bessere Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit auf der Strecke ermöglicht.