Zusätzliche öffentliche Anhörung zur Verlängerung der Straßenbahn 13 Express

Hintergrund

Die Tram 13 Express, die 2014 zum öffentlichen Versorgungsunternehmen erklärt wurde, soll den Verkehr in den Yvelines durch dieses zuverlässige und effiziente Verkehrsmittel verbessern, das 38.500 Fahrgäste pro Tag befördern wird. Sie übernimmt teilweise die bestehende Bahnstrecke Grande Ceinture (GC).

Diese neue Linie zielt darauf ab, das Reisen zwischen Nord und Süd für die Einwohner des Departements zu vereinfachen, indem sie eine schnelle, regelmäßige und zuverlässige Verbindung zwischen den wichtigsten Arbeitszentren des Departements bietet, ohne über Paris zu fahren. Es werden viele Verbindungen mit den Linien A, C, L, J, U und N angeboten.