Zusätzliche öffentliche Anhörung zur Verlängerung der Straßenbahn 13 Express
Hintergrund
Die Tram 13 Express, die 2014 zum öffentlichen Versorgungsunternehmen erklärt wurde, soll den Verkehr in den Yvelines durch dieses zuverlässige und effiziente Verkehrsmittel verbessern, das 38.500 Fahrgäste pro Tag befördern wird. Sie übernimmt teilweise die bestehende Bahnstrecke Grande Ceinture (GC).
Diese neue Linie zielt darauf ab, das Reisen zwischen Nord und Süd für die Einwohner des Departements zu vereinfachen, indem sie eine schnelle, regelmäßige und zuverlässige Verbindung zwischen den wichtigsten Arbeitszentren des Departements bietet, ohne über Paris zu fahren. Es werden viele Verbindungen mit den Linien A, C, L, J, U und N angeboten.
Route der Straßenbahnlinie 13 Express
Die Arbeiten an der ersten Phase des Projekts zwischen Saint-Cyr und Saint-Germain begannen im Februar 2017. In Bezug auf Phase 2, die diesen ersten Abschnitt nach Norden bis Achères verlängern soll, führten die Schlussfolgerungen einer ersten öffentlichen Anhörung im Jahr 2014 zur Durchführung zusätzlicher Studien, um die Machbarkeit einer alternativen städtischen Trasse zu validieren, die in Bezug auf Service und Personenverkehr viel vorteilhafter ist, einschließlich der Verbindung mit den Linien A und J am Bahnhof Poissy.
Die Präsentation dieser neuen Route begann 2016 mit einer ergänzenden Konsultation und wird nun mit einer öffentlichen Befragung fortgesetzt, dem letzten Schritt vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit.
Eine einzige ergänzende öffentliche Befragung vom 8. Januar bis 9. Februar 2018
Der Hauptzweck dieses Verfahrens besteht darin, den Einwohnern der beteiligten Gemeinden (Achères, Saint-Germain-en-Laye, Poissy) eine klare Darstellung der Vor- und Nachteile der alternativen Route im Vergleich zur ursprünglich 2014 vorgeschlagenen Route zu bieten. Die neue Strecke sieht vor, durch das Zentrum von Poissy (RER-Bahnhof Poissy, Stadtteile La Bruyère, Saint-Exupéry und das zukünftige Viertel Rouget de Lisle) zu führen, das dichter und stärker frequentiert ist als der als Teil der ursprünglichen Route geplante Bahnhof. Die Auswirkungen dieser Route wurden aus allen Blickwinkeln untersucht.
Die Untersuchung wird sich auch auf die Vereinbarkeit des lokalen Bebauungsplans der Stadt Saint-Germain-en-Laye konzentrieren.
Wie kann man teilnehmen?
Um sich zu informieren und Ihre Meinung zu äußern, können Sie:
- sich in den Registern äußern, die im Rathaus, in der Präfektur Yvelines oder auf der Website tram13.express.phase2.enquetepublique.net nach Einsichtnahme in die ergänzende Akte der öffentlichen Untersuchung erhältlich sind
- Nehmen Sie an der öffentlichen Sitzung teil, die am 11. Januar 2018 um 19:30 Uhr im Stadttheater von Poissy organisiert wird
- Austausch mit den Mitgliedern der Untersuchungskommission während der vom 17. Januar bis 9. Februar 2018 in Poissy, Saint-Germain-en-Laye und Achères organisierten Sitzungen
- Schreiben Sie per Post oder E-Mail an den Untersuchungsausschuss
Am Ende der Untersuchung werden die erzielten Ergebnisse in die Wahl des Präfekten für eine der beiden vorgeschlagenen Routen einfließen, um sie für gemeinnützig zu erklären.
Alle praktischen Informationen finden Sie in der Broschüre, dem Poster und der Broschüre der öffentlichen Befragung, die unten heruntergeladen werden können.
Das Erweiterungsprojekt auf einen Blick
Die Strecke der Verlängerung der Tram 13 Express wird Achères-Ville bis 2026 mit Saint-Germain Grande Ceinture verbinden. Es sind mehrere Stationen geplant, 4 für die ursprüngliche Strecke (Saint-Germain Grande Ceinture, Poissy Grande Ceinture, Achères-Feuillu, Achères-Ville) und 6 für die alternative Stadtstrecke (Saint-Germain Grande Ceinture, Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC, Achères-Chêne-Feuillu, Achères-Ville).
Die Auftraggeber dieses Projekts sind Île-de-France Mobilités (Gesamtprojektkoordination), SNCF Réseau (nationales Schienennetz) und SNCF Mobilités (Instandhaltung der Bahnhofsgebäude).
Infrastruktur, d.h. 250 Millionen Euro. Straßenbahnen, 52,8 Millionen Euro. Betrieb, prognostizierte Kosten in Konsolidierung
Das Projekt wird zu 16,8 % vom Staat, zu 53,2 % von der Region Île-de-France und zu 30 % vom Departement Yvelines mit einem Betrag von 250 Millionen Euro finanziert. Das rollende Material, das 11 neue Züge für eine Investition von 53 Millionen Euro darstellt, und der Betrieb werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.