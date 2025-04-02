Navigo Liberté +: Es ist offiziell, Sie lieben es!

Also, Navigo Liberté +, wie gefällt es Ihnen?

Du magst es anscheinend sehr! Mit 9 von 10 neuen Abonnenten, die mit diesem ticket voll zufrieden sind , und 7 von 10, die es ihrem Umfeld empfehlen würden. Was das Abonnement des Dienstes betrifft: 8 von 10 Abonnenten fanden es einfach.

Was uns besonders freut, ist, dass Navigo Liberté + die Bedürfnisse von Gelegenheitsreisenden zu erfüllen scheint: Während 78 % der Abonnenten weniger als 3 Mal pro Woche öffentliche Verkehrsmittel nutzen, hauptsächlich um das Schienennetz (U-Bahn und RER) zu nutzen, nutzen 30 % mehr öffentliche Verkehrsmittel , seit sie Navigo Liberté + abonniert haben.

Ehemalige Nutzer des Papptickets

70% der neuen Abonnenten sind ehemalige Nutzer des Kartentickets und der gleiche Prozentsatz hat dank der Freiheit der Bezahlung pro Nutzung den Meilenstein des Abonnements überschritten, denn im Gegensatz zum Ticketbuch ist kein Vorschuss erforderlich, sondern nur die zurückgelegten Fahrten werden im Folgemonat in Rechnung gestellt.

Die Île-de-France gehört Ihnen!

Die Ausweitung der Gültigkeit von Navigo Liberté + auf die gesamte Île-de-France scheint Sie überzeugt zu haben: 53 % der Befragten geben an, dass sie die Freiheit schätzen, sich überall in der Region bewegen zu können, unabhängig vom Verkehrsmittel.

Die Umfrage zeigt auch eine sehr hohe Zufriedenheitsrate unter den Bewohnern der äußeren Vororte mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 9,4 von 10, darunter 9 von 10 für den attraktiven Preis, der es ermöglicht, die Île-de-France für maximal 1,99 € zu durchqueren.