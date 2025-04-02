Navigo Liberté +: Es ist offiziell, Sie lieben es!
Navigo Liberté +: bereits 1 Million Abonnenten!
Sie kennen Navigo Liberté +: Mit diesem Abonnement können Sie sich ohne Einschränkungen überall in der Île-de-France zu einem Vorzugspreis bewegen und alle Verkehrsmittel nutzen. Navigo Liberté + ist perfekt an die Nutzung von Gelegenheitsreisenden angepasst und hat mit mittlerweile 1 Million Abonnenten sein Publikum gefunden.
Navigo Liberté + in vier Schlüsselargumenten:
- - 20% auf alle Ihre Fahrten: Navigo Liberté + kostet 1,99 € für die Fahrt mit der U-Bahn/Zug/RER (gegen 2,50 €) und 1,60 € für die Fahrt mit Bus/Straßenbahn (gegen 2 €)
- Eine kostenlose Verbindung, so dass eine Busfahrt zum Bahnhof, dann vom Bahnhof nach Paris und ein Umsteigen in die U-Bahn nur 1,99 € kostet
- Eine Abbuchung am 15. des Folgemonats, nur für die durchgeführten Fahrten
- Ein ticket immer gültig, ohne Aufladung, überall in der Region, aber ohne jeden Monat ein Paket bezahlen zu müssen
Navigo Liberté +: Was denken seine Abonnenten?
1 Million Abonnenten sind wunderbar. Aber glückliche Abonnenten sind noch besser! Um es klar zu sagen, haben wir 20.500 Abonnenten, die zwischen dem 1. Januar und dem 28. Februar 2025 den Navigo Liberté + -Dienst abonniert haben, viele Fragen gestellt.
Also, Navigo Liberté +, wie gefällt es Ihnen?
Du magst es anscheinend sehr! Mit 9 von 10 neuen Abonnenten, die mit diesem ticket voll zufrieden sind , und 7 von 10, die es ihrem Umfeld empfehlen würden. Was das Abonnement des Dienstes betrifft: 8 von 10 Abonnenten fanden es einfach.
Was uns besonders freut, ist, dass Navigo Liberté + die Bedürfnisse von Gelegenheitsreisenden zu erfüllen scheint: Während 78 % der Abonnenten weniger als 3 Mal pro Woche öffentliche Verkehrsmittel nutzen, hauptsächlich um das Schienennetz (U-Bahn und RER) zu nutzen, nutzen 30 % mehr öffentliche Verkehrsmittel , seit sie Navigo Liberté + abonniert haben.
Ehemalige Nutzer des Papptickets
70% der neuen Abonnenten sind ehemalige Nutzer des Kartentickets und der gleiche Prozentsatz hat dank der Freiheit der Bezahlung pro Nutzung den Meilenstein des Abonnements überschritten, denn im Gegensatz zum Ticketbuch ist kein Vorschuss erforderlich, sondern nur die zurückgelegten Fahrten werden im Folgemonat in Rechnung gestellt.
Die Île-de-France gehört Ihnen!
Die Ausweitung der Gültigkeit von Navigo Liberté + auf die gesamte Île-de-France scheint Sie überzeugt zu haben: 53 % der Befragten geben an, dass sie die Freiheit schätzen, sich überall in der Region bewegen zu können, unabhängig vom Verkehrsmittel.
Die Umfrage zeigt auch eine sehr hohe Zufriedenheitsrate unter den Bewohnern der äußeren Vororte mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 9,4 von 10, darunter 9 von 10 für den attraktiven Preis, der es ermöglicht, die Île-de-France für maximal 1,99 € zu durchqueren.
Die Vereinfachung der Beförderungstarife geht weiter
Die Ausweitung von Navigo Liberté + auf die gesamte Île-de-France ist Teil eines Prozesses zur Vereinfachung der Transporttarife, der 2016 eingeleitet wurde.