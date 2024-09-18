Vereinfachung der Transporttarife in der Île-de-France

Liberté+ auf Ihrem Smartphone im Frühjahr 2025

Zunächst ist Navigo Liberté+ nur auf der Navigo-Karte verfügbar, aber im Frühjahr 2025 können Sie es direkt von Ihrem Android- und iOS-Smartphone aus laden und verwenden !

Sie haben bereits einen Navigo Liberté+ Pass?

Gute Nachrichten! Sie müssen nichts tun, um von seiner Gültigkeit im gesamten Netzwerk zu profitieren, Sie müssen die Karte nicht wechseln.