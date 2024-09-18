Vereinfachung der Transporttarife in der Île-de-France
Seit 2015 ist die Revolution des Ticketing im Gange, um das Reisen der Einwohner der Ile-de-France zu vereinfachen
Umzonung des Navigo-Passes, Geburt der Easy- und Liberté+-Pässe im Jahr 2019, im Jahr 2022, Einführung des Tarifschilds mit Start-/Zieltickets, die auf maximal 5 € begrenzt sind, und Einführung von Tickets auf Ihrem Android-Smartphone und dann auf Apple-Smartphones im Jahr 2024.
Im Jahr 2025 geht die Revolution weiter, mit:
- Eine Vereinfachung der Beförderungstarife für Gelegenheitsreisende: Wo 50.000 verschiedene Tarife möglich waren, werden es am 1. Januar 2025 nur noch zwei sein!
- Die Ausweitung des Navigo Liberté+ Passes auf die gesamte Île-de-France
Zwei Tickets und ein identischer Tarif für alle Einwohner der Ile-de-France
Am 1. Januar 2025 werden zwei Tickets angeboten, die alle anderen ersetzen.
- Nehmen Sie den Zug, die RER oder die U-Bahn? Eine Fahrt kostet Sie jetzt 2,50 €, unabhängig von Ihrem Ziel, auch wenn Sie ans andere Ende der Île-de-France fahren
- Nehmen Sie den Bus oder die Straßenbahn? Ihre Fahrt wird mit 2 € berechnet, unabhängig von Ihrem Ziel
Bitte beachten Sie :
- Das Metro-Train-RER-Ticket ist nur auf U-Bahn-, Zug- und RER-Linien gültig
- Das Bus-Tram-Ticket gilt nur auf Bus- und Straßenbahnlinien
- Wenn Sie beispielsweise zwischen RER und Bus umsteigen , benötigen Sie 2 Tickets
- Diese beiden tickets wird es auch zu einem ermäßigten Preis für die Öffentlichkeit geben, die derzeit Anspruch auf Ermäßigungen hat
Navigo Liberté+ überall in der Île-de-France gültig
Ab dem 1. Januar 2025 können Sie mit Ihrem Navigo-Pass überall in der Île-de-France reisen.
Nehmen Sie den Zug, die U-Bahn, die Straßenbahn, den Bus, die RER frei: Sie profitieren von vorteilhaften Tarifen und es werden Verbindungen angeboten, unabhängig davon, welches Verkehrsmittel Sie wählen!
Mit Navigo Liberté+:
- das Metro-Zug-RER-Ticket kostet 1,99 €
- das Bus-Straßenbahn-Ticket kostet 1,60 €
- Die Verbindung zwischen dem Bus oder der Straßenbahn mit der U-Bahn, dem Zug oder der RER wird angeboten
Liberté+ auf Ihrem Smartphone im Frühjahr 2025
Zunächst ist Navigo Liberté+ nur auf der Navigo-Karte verfügbar, aber im Frühjahr 2025 können Sie es direkt von Ihrem Android- und iOS-Smartphone aus laden und verwenden !
Sie haben bereits einen Navigo Liberté+ Pass?
Gute Nachrichten! Sie müssen nichts tun, um von seiner Gültigkeit im gesamten Netzwerk zu profitieren, Sie müssen die Karte nicht wechseln.
2 neue Tickets, 3 Millionen Gewinner
- Mit diesen neuen Tarifen zahlen 3 Millionen gelegentliche Bus-, Bahn- und RER-Nutzer weniger, wobei sich der Preis für sehr lange Fahrten halbiert
- Der Preis ist überall in der Île-de-France derselbe, die Einwohner der Ile-de-France können ihre Region zu einem günstigen Preis erkunden und ihre vielen Schätze entdecken
Warum diese Reform der Transporttarife in der Île-de-France?
Diese Revolution des Ticketing verfolgt drei Ziele, die im Mittelpunkt des öffentlichen Auftrags von Île-de-France Mobilités stehen.
1. Gewährleistung des sozialen und territorialen Zusammenhalts in der Region Île-de-France
- Diese Reform ermöglicht es, die Logik der Umzonung der Île-de-France zu vervollständigen , die durch die einzigartige Navigo-Vergangenheit eingeleitet wurde
- Der gleiche Preis für alle Einwohner der Ile-de-France: Die Bewohner der äußeren Vororte, die weniger Verkehrsmittel haben, zahlen den gleichen Preis wie diejenigen, die von der U-Bahn am Fuße ihres Hauses profitieren
- Es ist das Ende der geografischen Grenzen und finanziellen Hindernisse für die Nutzung des Verkehrs
2. Ökologie
- Diese Reform wird die verstärkte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel fördern, insbesondere in den äußeren Vororten
- Sie unterstützt unser Ziel des Mobilitätsplans 2030, der von Île-de-France Mobilités geleitet wird: -15 % der Pkw auf den Straßen (2 Millionen weniger pro Tag)
3. Vereinfachung
- Diese Reform ermöglicht es, den Absurditäten ein Ende zu setzen, die durch die 50.000 Fahrpreise und die "Tariffallen" (zum Beispiel in La Défense zwischen Metro und RER oder Massy zwischen RER B und C) entstanden sind, die als Ungerechtigkeiten empfunden werden
- Vereinfachung des Ticketkaufs an Apps und Automaten
- Besserer Empfang für Besucher
Was ist, wenn ich noch Tickets+ und Start-/Zieltickets habe?
Wenn Sie noch t+ Tickets auf Ihrem Telefon, Ihren Easy-Pass oder Start-/Zieltickets in Ihrer Tasche haben, bleiben diese bis zum 31. Dezember 2025 gültig.
Achten Sie jedoch darauf, sie schnell zu verwenden: Magnettickets werden nach und nach verschwinden und immer mehr Entwerter werden sie nicht mehr akzeptieren.
Tickets für den Zugang zu den Bussen sind weiterhin für 2,50 € erhältlich.
Eine Vereinfachung, die auch für tickets für Besucher gilt
- Navigo Day alle Zonen für 12 €,statt 20,60 € (ohne Zugang zu den Flughäfen)
- Einzelflughafentarif von 13 €, gültig für beide Flughäfen (Roissy Charles-de-Gaulle und Orly), Abflug in die gesamte Île-de-France
- Paris Tour für 29,90 €, inklusive Zugang zu Flughäfen und Ermäßigungen zu Pariser Sehenswürdigkeiten und Denkmälern wie dem Musée Grévin, den Invalides oder dem Schloss Versailles