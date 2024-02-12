Mobilitätsplan: Wie sieht Ihr Verkehr im Jahr 2030 aus?

Der Mobilitätsplan in der Île-de-France, was betrifft Sie das?

Der Mobilitätsplan 2030 ist der Nachfolger des Stadtverkehrsplans der Île-de-France: ein strategischer Plan, der die Mobilität in der Region organisiert und die wichtigsten Leitlinien für den Zeitraum 2010 bis 2020 festlegt.

Die neue Version, die am 24. September 2025 vom Regionalrat genehmigt wurde, erneuert und stärkt die Ambitionen in Bezug auf die Nutzung des öffentlichen Verkehrs und nachhaltigere Mobilitätslösungen bis 2030.

Ein Ehrgeiz, der in der Realität des Territoriums verwurzelt ist

Dieser Mobilitätsplan 2030 ist das Ergebnis langfristiger Arbeit und fundierter Expertise der Region Ile-de-France , die von Île-de-France Mobilités entwickelt wurde.

Es basiert auf:

Antizipation städtischer und soziodemografischer Entwicklungen

Dank der Partnerschaft mit dem Institut Paris Région kann Île-de-France Mobilités den Entwicklungspfad der Île-de-France antizipieren , wie z. B.: die Entwicklung der Wohnorte der Einwohner, der Arbeitsorte der Arbeitnehmer oder die Alterung der Bevölkerung. All diese Faktoren verändern die Alltagsmobilität.

Eine detaillierte Analyse der Reiseströme und ihrer Umweltauswirkungen

Um die Ziele des Plans zu definieren, führte Île-de-France Mobilités Simulationen durch, um die Auswirkungen der geplanten Änderungen auf den Verkehr je nach Verkehrsmittel abzuschätzen. Weitere Untersuchungen mit Airparif ermöglichten es, die Entwicklung der Treibhausgasemissionen und der daraus resultierenden Schadstoffe zu antizipieren.

Verständnis für lokale Probleme

Die fundierten Kenntnisse der Region ermöglichen es Île-de-France Mobilités, Verkehrslösungen zu entwickeln, die genau den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Einwohner der Ile-de-France entsprechen und sich gleichzeitig an die Besonderheiten jedes Stadt- oder Landgebiets anpassen.