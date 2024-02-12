Mobilitätsplan: Wie sieht Ihr Verkehr im Jahr 2030 aus?
Wussten Sie schon? Es gibt einen Plan , der sich die Zukunft der Mobilität in der Île-de-France vorstellt. Und genau, es wurde gerade verabschiedet.
Bei diesem Plan handelt es sich um den Mobilitätsplan Île-de-France für 2030, der in 14 Achsen und 46 Aktionen die Zukunft der Mobilität in der gesamten Region festlegt.
Große Ambitionen für eine einfachere und nachhaltigere Mobilität in der Île-de-France, die wir Ihnen vorschlagen, gemeinsam zu entschlüsseln.
Der Mobilitätsplan in der Île-de-France, was betrifft Sie das?
Der Mobilitätsplan 2030 ist der Nachfolger des Stadtverkehrsplans der Île-de-France: ein strategischer Plan, der die Mobilität in der Region organisiert und die wichtigsten Leitlinien für den Zeitraum 2010 bis 2020 festlegt.
Die neue Version, die am 24. September 2025 vom Regionalrat genehmigt wurde, erneuert und stärkt die Ambitionen in Bezug auf die Nutzung des öffentlichen Verkehrs und nachhaltigere Mobilitätslösungen bis 2030.
Ein Ehrgeiz, der in der Realität des Territoriums verwurzelt ist
Dieser Mobilitätsplan 2030 ist das Ergebnis langfristiger Arbeit und fundierter Expertise der Region Ile-de-France , die von Île-de-France Mobilités entwickelt wurde.
Es basiert auf:
Antizipation städtischer und soziodemografischer Entwicklungen
Dank der Partnerschaft mit dem Institut Paris Région kann Île-de-France Mobilités den Entwicklungspfad der Île-de-France antizipieren , wie z. B.: die Entwicklung der Wohnorte der Einwohner, der Arbeitsorte der Arbeitnehmer oder die Alterung der Bevölkerung. All diese Faktoren verändern die Alltagsmobilität.
Eine detaillierte Analyse der Reiseströme und ihrer Umweltauswirkungen
Um die Ziele des Plans zu definieren, führte Île-de-France Mobilités Simulationen durch, um die Auswirkungen der geplanten Änderungen auf den Verkehr je nach Verkehrsmittel abzuschätzen. Weitere Untersuchungen mit Airparif ermöglichten es, die Entwicklung der Treibhausgasemissionen und der daraus resultierenden Schadstoffe zu antizipieren.
Verständnis für lokale Probleme
Die fundierten Kenntnisse der Region ermöglichen es Île-de-France Mobilités, Verkehrslösungen zu entwickeln, die genau den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Einwohner der Ile-de-France entsprechen und sich gleichzeitig an die Besonderheiten jedes Stadt- oder Landgebiets anpassen.
Wer ist an der Entwicklung des Mobilitätsplans in der Region Île-de-France beteiligt?
Die Umsetzung des Mobilitätsplans 2030 betrifft nicht nur Île-de-France Mobilités, sondern alle regionalen Mobilitätsakteure wie:
- Die Region Île-de-France
- Der Staat
- Departements, Interkommunalitäten und Gemeinden
- Betreiber und Akteure von Transport, Personen und Gütern
- Verbände und Wirtschaftsakteure des Territoriums : die ihre Erwartungen mitteilen und in Workshops und Konsultationen sprechen konnten
Was sind die Ziele des Mobilitätsplans in der Île-de-France?
1 - Wirksame Reaktion auf aktuelle Umwelt- und Gesundheitsprobleme
- Verbesserung der Luftqualität
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Die Energiewende
- Anpassung an den Klimawandel
- Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Gesundheit der Einwohner der Ile-de-France
2 - Ehrgeizige Ziele erreichen
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen um -26 %
- Senkung der Schadstoffkonzentration unter die gesetzlichen Grenzwerte
- Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit durch Reduzierung der Zahl der Toten und Schwerverletzten auf und auf Straßen um -50 % zwischen 2025 und 2029.
- - 15 % der Fahrten mit dem Auto und zwei motorisierten Rädern zwischen 2019 und 2030
- Ein Anstieg der Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln um 15 % zwischen 2023 und 2030
- Verdreifachung der Fahrradfahrten
Mobilitätsplan 2030: Was sind die 14 Handlungsfelder?
Möchten Sie mehr erfahren? Wir haben für Sie Aktion für Aktion alle Ambitionen des Mobilitätsplans für 2030 entschlüsselt.