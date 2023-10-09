C1-Kabel: Entdecken Sie die Namen der fünf zukünftigen Stationen

Pointe du Lac

Pointe du Lac ist die erste Station der Linie C1 in Übereinstimmung mit der Endstation der Metrolinie 8 (Créteil – Pointe du Lac). Wie alle Verbindungen behält sie ihren ursprünglichen Namen, um das Verständnis und die Bewegung der Reisenden zu erleichtern.

Limeil-Brévannes - Blauer Strand

Die zweite Haltestelle des C1-Kabels mit dem vorläufigen Namen Temps Durables wird in Limeil-Brévannes-Plage Bleue umbenannt. Warum? Es befindet sich in der Stadt Limeil-Brévannes und bedient den Parc Départemental de la Plage Bleue, eine wunderschöne Grünfläche mit eigenem See.

Valenton - Das Schloss

Die dritte Haltestelle der Linie C1 heißt Valenton - Le Château. Früher Émile Zola genannt, wird es eine Verbindung zu den Buslinien der Gemeinde Valenton bilden und das Château de Valenton bedienen, das bis zur Inbetriebnahme der C1 im Jahr 2025 wieder seine Türen für die Öffentlichkeit öffnen wird.

La Végétale - La Fontaine Saint-Martin

Der Bahnhof La Végétale-La Fontaine Saint-Martin befindet sich im Herzen des städtischen Grünflussprojekts in der Gemeinde Limeil-Brévannes und wird auchdie brandneue interkommunale Sportanlage von Fontaine Saint-Martin bedienen.

Villa Nova

Die Villa Nova, früher Bois Matar genannt, ist die Endstation der C1-Ringstraße im östlichen Stadtteil Villeneuve-Saint-Georges. Villa Nova bezieht sich auf den gallo-römischen Namen der Stadt zu der Zeit, als sie für ihre vielen Weinberge bekannt war.

Wie wählt man einen Stationsnamen, der leicht zu merken und zu lokalisieren ist?

Indem Sie einen einfachen geografischen Hinweis (z. B. den Namen der Gemeinde oder eines nahe gelegenen Leuchtturms) mit einem lokaleren Hinweis (Name des bedienten Bezirks, eines Parks oder eines Sport-, Touristen- oder Kulturortes, der den Einwohnern bekannt ist) mischen!