C1-Kabel: Entdecken Sie die Namen der fünf zukünftigen Stationen
Nach der Konsultation der Bürgermeister der Gemeinden, die von den neuen Stationen durchquert werden, die anlässlich der Inbetriebnahme des C1-Kabels geschaffen wurden, ist es soweit: Die fünf Haltestellen der ersten Seilbahn des öffentlichen Verkehrsnetzes der Île-de-France hinterlassen ihre vorläufigen Namen für ihre offiziellen Namen!
Entdecken Sie die Namen der C1-Kabelstationen
Pointe du Lac, Limeil-Brévannes-Plage Bleue, Valenton-Le Château, La Végétale-La Fontaine Saint-Martin und Villa Nova sind die endgültigen Namen der fünf C1-Kabelstationen, die Créteil mit Villeneuve-Saint-Georges verbinden werden.
Pointe du Lac
Pointe du Lac ist die erste Station der Linie C1 in Übereinstimmung mit der Endstation der Metrolinie 8 (Créteil – Pointe du Lac). Wie alle Verbindungen behält sie ihren ursprünglichen Namen, um das Verständnis und die Bewegung der Reisenden zu erleichtern.
Limeil-Brévannes - Blauer Strand
Die zweite Haltestelle des C1-Kabels mit dem vorläufigen Namen Temps Durables wird in Limeil-Brévannes-Plage Bleue umbenannt. Warum? Es befindet sich in der Stadt Limeil-Brévannes und bedient den Parc Départemental de la Plage Bleue, eine wunderschöne Grünfläche mit eigenem See.
Valenton - Das Schloss
Die dritte Haltestelle der Linie C1 heißt Valenton - Le Château. Früher Émile Zola genannt, wird es eine Verbindung zu den Buslinien der Gemeinde Valenton bilden und das Château de Valenton bedienen, das bis zur Inbetriebnahme der C1 im Jahr 2025 wieder seine Türen für die Öffentlichkeit öffnen wird.
La Végétale - La Fontaine Saint-Martin
Der Bahnhof La Végétale-La Fontaine Saint-Martin befindet sich im Herzen des städtischen Grünflussprojekts in der Gemeinde Limeil-Brévannes und wird auchdie brandneue interkommunale Sportanlage von Fontaine Saint-Martin bedienen.
Villa Nova
Die Villa Nova, früher Bois Matar genannt, ist die Endstation der C1-Ringstraße im östlichen Stadtteil Villeneuve-Saint-Georges. Villa Nova bezieht sich auf den gallo-römischen Namen der Stadt zu der Zeit, als sie für ihre vielen Weinberge bekannt war.
Wie wählt man einen Stationsnamen, der leicht zu merken und zu lokalisieren ist?
Indem Sie einen einfachen geografischen Hinweis (z. B. den Namen der Gemeinde oder eines nahe gelegenen Leuchtturms) mit einem lokaleren Hinweis (Name des bedienten Bezirks, eines Parks oder eines Sport-, Touristen- oder Kulturortes, der den Einwohnern bekannt ist) mischen!
Île-de-France Mobilités bereitet seine 1. Seilbahn vor. Das C1-Kabel ist die erste Seilbahn in der Île-de-France, es wird: vollständig zugänglich, wird 5 Stationen haben, Créteil in 17 Minuten über 4,5 km mit Villeneuve-Saint-Georges verbinden, es bedient ein Gebiet von + 20.000 Einwohnern und 6.000 Arbeitsplätzen. Die ticket des Transports ist in die Tarife der Ile-de-France integriert und kostet den gleichen Preis für eine Fahrt mit Bus, Straßenbahn oder U-Bahn.
Das C1-Kabel: eine schnelle Freileitung zwischen Créteil und Villeneuve-Saint-Georges
Das von Île-de-France Mobilités (49%), dem Staat (21%) und dem Departementsrat Val-de-Marne (30%) finanzierte C1-Kabel ist eine 4,5 km lange, 100% barrierefreie Linie, die den interkommunalen Verkehr erleichtern und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anstelle des privaten Autos fördern soll!
Die Linie und fünf Stationen, die zum gleichen Preis wie eine Bus-, U-Bahn- oder Straßenbahnlinie genutzt werden können, werden bis 2025 für Fahrgäste geöffnet sein.