Neue Ausrüstung, Schienenschweißen: Es bewegt sich auf dem T3b

Neun brandneue Züge kommen auf der Straßenbahnlinie T3b an

Sie sind brandneu, alle schön und wirklich komfortabel: Dies sind die neun neuen TW03-Züge, die ab Montag, dem 28. März, zu den 32 Zügen hinzugefügt werden, die bereits entlang der Straßenbahnlinie T3b verkehren.

Modern, zugänglich und leiser haben diese TW03-Züge jeweils eine Kapazität von 300 Sitzplätzen, davon 75 Sitzplätze.

Neun weitere Züge, die im Vorgriff auf die Verlängerung der Linie T3b bis Porte Dauphine bestellt wurden, um das gleiche Serviceniveau zu gewährleisten... trotz ein paar Kilometern mehr!