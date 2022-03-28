Neue Ausrüstung, Schienenschweißen: Es bewegt sich auf dem T3b
Neun brandneue Züge kommen auf der Straßenbahnlinie T3b an
Sie sind brandneu, alle schön und wirklich komfortabel: Dies sind die neun neuen TW03-Züge, die ab Montag, dem 28. März, zu den 32 Zügen hinzugefügt werden, die bereits entlang der Straßenbahnlinie T3b verkehren.
Modern, zugänglich und leiser haben diese TW03-Züge jeweils eine Kapazität von 300 Sitzplätzen, davon 75 Sitzplätze.
Neun weitere Züge, die im Vorgriff auf die Verlängerung der Linie T3b bis Porte Dauphine bestellt wurden, um das gleiche Serviceniveau zu gewährleisten... trotz ein paar Kilometern mehr!
Porte d'Asnières: erste Schweißnaht der Schienen
Auf der Infrastrukturseite und dem Fortschritt der Arbeiten an der Verlängerung zur Porte Dauphine bewegt sich ebenfalls!
Am Freitag, den 18. März, fand ein erstes Schweißen der Schienen statt, Porte d'Asnières. Die erste einer sehr langen Serie, denn insgesamt werden 800 Schweißnähte hergestellt, um die neue Endstation der 3,2 km entfernten Linie T3b zu erreichen, deren Inbetriebnahme für Anfang 2024 geplant ist.
Eine Straßenbahn T3b, mehrere Verbindungen
Auf dem Weg zur Porte Dauphine, entlang der Boulevards des Maréchaux, bedient die neue T3b-Route das 17. und 16. Arrondissement sowie die Städte Neuilly-sur-Seine und Levallois-Perret.
Es bietet auch eine Verbindung mit der RER C an der Porte Dauphine und Porte Maillot, aber auch an die U-Bahnen 1, 2 und 3 sowie an den Busbahnhof Porte Champerret.
Am Ende dieser Arbeiten zwischen den Portes d'Asnières und der Dauphine wird die T3b eine Strecke von etwa 17 km von der Porte de Vincennes zurücklegen, zusätzlich zu den 12,8 km, die bereits im Süden von der T3a abgedeckt werden, von der Pont du Garigliano bis zur Porte de Vincennes.
Die Straßenbahn: ein sehr urbanes, leises und umweltfreundliches Verkehrsmittel
Diese umweltfreundlichen, leisen, weil zu 100 % elektrischen Züge zeigen einmal mehr das Interesse der Straßenbahn als effizientes und komfortables Verkehrsmittel im Herzen nachhaltiger Städte.