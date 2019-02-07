Ein neues Pariser Busnetz

Ziel ist es, die Servicequalität für Fahrgäste mit häufigeren, pünktlicheren Bussen, die besser über das Gebiet verteilt sind, durch ein besser lesbares Netz zu verbessern mit:

Eine bessere Verteilung der Dienstleistungen zwischen dem Herzen von Paris und den Arrondissements (das 19. und 20. Arrondissement haben beispielsweise starke demografische Veränderungen erlebt) und den Gemeinden des kleinen Gürtels, die am wenigsten gut versorgt sind.

Die Schaffung von 5 neuen Buslinien und neuen Verbindungen zwischen den Bezirken.

Eine Verringerung der Angebotsduplizierung auf bestimmten Abschnitten im Herzen von Paris (Beispiele: zwischen Gare St-Lazare und Oper, zwischen Hôtel de Ville und Louvre Rivoli / Palais Royal).

Darüber hinaus soll diese Überarbeitung des Netzes und die damit verbundene Verbesserung der Straßen die Regelmäßigkeit der Busse verbessern und ihre kommerzielle Geschwindigkeit erhöhen.