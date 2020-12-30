Neujahr: Transportplan in der Nacht zum 31. Dezember 2020

Auf Ersuchen der Polizeipräfektur aus Gründen der öffentlichen Ordnung in Zusammenarbeit mit den Betreibern (RATP, SNCF und Optile) stellt Île-de-France Mobilités für den Abend des 31. Dezember 2020 den folgenden Verkehrsplan zur Verfügung :

U-Bahn:

Von 21 Uhr bis zum Betriebsende (1 Stunde) verkehren nur die U-Bahn-Linien 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13 und 14 mit einer begrenzten Anzahl geöffneter Stationen.

mit einer begrenzten Anzahl geöffneter Stationen. Die Frequenz beträgt einen Zug alle 15 Minuten für die Linien 2, 4, 6, 8, 9 und 13 .

. Auf der Linie 1 beträgt die Frequenz 4 Minuten von 21 bis 22 Uhr, dann 8 Minuten ab 22 Uhr.

beträgt die Frequenz 4 Minuten von 21 bis 22 Uhr, dann 8 Minuten ab 22 Uhr. Auf der Linie 14 beträgt die Frequenz 5 Minuten von 21 bis 22 Uhr und dann 10 Minuten ab 22 Uhr.

beträgt die Frequenz 5 Minuten von 21 bis 22 Uhr und dann 10 Minuten ab 22 Uhr. Die Linien 3, 3 bis, 5, 7, 7 bis, 10, 11 und 12 fahren nur bis ca. 20:30 Uhr (letzte Abfahrt um 20 Uhr).

Im übrigen Netz von Île-de-France Mobilités bleibt das Verkehrsangebot dem am 17. November angekündigten entsprechen, wie es nach 21 Uhr geplant ist, nämlich:

RER:

Die RER A und B verkehren und alle Stationen werden bis zum Ende des Dienstes um 1 Uhr nachts bedient, mit einer Frequenz von etwa 15 Minuten ab 21 Uhr. Der Bahnhof Charles de Gaulle Etoile wird auf Antrag der Polizeipräfektur geschlossen.

verkehren und alle Stationen werden bis zum Ende des Dienstes um 1 Uhr nachts bedient, mit einer Frequenz von etwa 15 Minuten ab 21 Uhr. Für die anderen RER- und Transilien-Züge wird der Verkehr bis zum Ende des Betriebs in den an die Ausgangssperre angepassten Frequenzen sichergestellt.

Bus und Straßenbahn:

Alle Straßenbahn- und Buslinien, die Krankenhäuser bedienen, verkehren bis zum Betriebsende um 1 Uhr morgens.

In Bezug auf die anderen Linien etwa 1 Bus oder Straßenbahn von 2 nach 21 Uhr innerhalb eines Intervalls von 30 Minuten für Linien, die keine Krankenhäuser bedienen.

Alle Informationen finden Sie auf vianavigo.com oder Vianavigo, der Anwendung von Île-de-France Mobilités.

Weitere Informationen zur Pressemitteilung

Liste der Stationen, die in der Nacht vom 31. Dezember 2020 bis Betriebsende geöffnet sind (1h)

Linie 1

Grande Arche de la Défense, Pont de Neuilly, Porte de Maillot, Louvre Rivoli, Châtelet, Bastille, Gare de Lyon, Nation, Porte de Vincennes und Château de Vincennes.

Linie 2

Porte Dauphine, Monceau, Place Clichy, Barbès-Rochechouart, La Chapelle, Belleville, Père Lachaise und Nation.

Linie 4

Porte de Clignancourt, Barbès-Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Strasbourg Saint Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans und Mairie de Montrouge.

Linie 6

La Motte Piquet-Grenelle, Cambronne, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Place d'Italie, Bercy, Daumesnil und Nation.

Linie 8

Balard, La Motte Piquet-Grenelle, Grands Boulevards, Strasbourg Saint Denis, Bastille, Daumesnil, Porte de Charenton, Charenton Ecoles, Ecole-Vétérinaire de Maisons-Alfort, Maisons Alfort Stade, Maisons Alfort les Juilliottes, Créteil l'Echat, Créteil Université, Créteil Préfecture und Créteil Pointe du Lac.

Linie 9

Pont de Sèvres, Porte de Saint-Cloud, La Muette, Havre-Caumartin, Grands-Boulevards, Strasbourg-Saint-Denis, Oberkampf, Nation, Porte de Montreuil und Mairie de Montreuil.

Linie 13

Les Courtilles, Les Agnettes, Gabriel Péri, Mairie de Clichy, Porte de Clichy (L13), St Denis Université, Basilique de St Denis, St Denis Porte de Paris, Mairie de St Ouen, Porte de St Ouen, Guy Mocquet, La Fourche, Place de Clichy, St-Lazare, St François Xavier, Montparnasse, Gaité, Plaisance, Porte de Vanves, Malakoff Plateau de Vanves und Châtillon Montrouge.

Linie 14

Rathaus von St. Ouen, Saint-Ouen, Pont Cardinet, St-Lazare, Pyramides, Chatelet, Gare de Lyon Bercy, Cour Saint Emilion, Bibliothek François Mitterrand und Olympiades.