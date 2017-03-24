Neuer Véligo-Raum am Bahnhof Massy-Palaiseau
Immer mehr Véligo-Räume
Véligo, der von Île-de-France Mobilités ins Leben gerufene Fahrradabstellservice an Bahnhöfen und Bahnhöfen, um Reisende zu ermutigen, ihr Fahrrad zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen, setzt seinen Einsatz mit der Einweihung eines neuen sicheren Bereichs fort. Service, der von Reisenden erwartet und geschätzt wird, gewährleistet eine echte Servicequalität in Bezug auf Sicherheit, Information und Sauberkeit.
Ein STIF-Service, der mit der Navigo-Karte zugänglich ist. 20.000 Parkplätze für 2020 geplant.
Dieser sichere Raum mit 40 Plätzen ist 7 Tage die Woche von 5:00 bis 1:30 Uhr mit einer Navigo-Karte zugänglich, die mit einem gültigen Paket (Woche, Monat, Jährlich, Imagine R School oder Student, Solidarity Transport) aufgeladen ist. Der Véligo-Bereich ist mit einem Videoüberwachungssystem, Doppelstockregalen und einer Aufblasstation ausgestattet. Um auf den Dienst zugreifen zu können, muss ein Jahresabonnement von 20 € abgeschlossen werden.
Die Kosten für die Entwicklung dieses sicheren Raums werden zu 75 % von Île-de-France Mobilités und zu 25 % von SNCF finanziert.