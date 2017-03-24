Neuer Véligo-Raum am Bahnhof Massy-Palaiseau

Dieser sichere Raum mit 40 Plätzen ist 7 Tage die Woche von 5:00 bis 1:30 Uhr mit einer Navigo-Karte zugänglich, die mit einem gültigen Paket (Woche, Monat, Jährlich, Imagine R School oder Student, Solidarity Transport) aufgeladen ist. Der Véligo-Bereich ist mit einem Videoüberwachungssystem, Doppelstockregalen und einer Aufblasstation ausgestattet. Um auf den Dienst zugreifen zu können, muss ein Jahresabonnement von 20 € abgeschlossen werden.

Die Kosten für die Entwicklung dieses sicheren Raums werden zu 75 % von Île-de-France Mobilités und zu 25 % von SNCF finanziert.