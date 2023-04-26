Ein Cars-Express-Netzprojekt, um die Grande couronne schnell mit dem Rest der Île-de-France zu verbinden
Die Erleichterung des Zugangs zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein wesentliches Kriterium für die Lebensqualität der Einwohner der Île-de-France.
In einigen Teilen der Grande Couronne, weit entfernt von Zug- und RER-Linien, sind die Verbindungen zwischen dem Nahverkehrsnetz und den Hauptachsen des kollektiven Netzes immer noch begrenzt, so dass die Bewohner oft gezwungen sind, ihr persönliches Fahrzeug für ihre täglichen Fahrten (Heim-Arbeit, Heim-Studium usw.) zu benutzen.
Eine Ungleichheit beim Zugang zur kollektiven Mobilität, auf die Île-de-France Mobilités konkret reagieren möchte.
Das Cars Express-Netz: einfache Verbindung der Grande Couronne mit dem Rest der Region Île-de-France
Auf der Grundlage dieser Beobachtung bat Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France, François Durovray, Präsident des Departements Essonne und Verwaltung bei Île-de-France Mobilités, an einem Projekt zur Schaffung eines Netzes von Regional Express Cars (CER) zu arbeiten, das die Grande couronne mit dem öffentlichen Verkehr des Netzes Île-de-France Mobilités verbinden wird.
Ein neues Netz, dessen Ziel es ist, die Mobilität der Einwohner der Ile-de-France zu verbessern und das Busangebot zu verdichten und gleichzeitig eine ökologische, wirtschaftliche, komfortable und effiziente Alternative zum privaten Auto zu bieten.
Wie würde das Cars Express-Netz aussehen?
Nach mehrmonatiger Arbeit, bei der er lokalen Behörden, Linienbetreibern und Fahrgastverbänden zuhörte, präsentierte François Durovray am 30. November 2023 einen Einsatzplan für das Projekt Regional Express Cars, dessen erste Inbetriebnahme bereits 2024 beginnen könnte.
Das Projekt Cars Express Régionaux ist:
- 45 neue Linien und 9 bestehende verstärkte Linien , die die Grande couronne von den Hauptstraßen der Region an das kollektive Netz der Ile-de-France anschließen werden.
- Die Entwicklung von etwa dreißig reservierten Fahrspuren im regionalen Autobahnverkehr , um eine schnelle Fahrt, eine garantierte Dauer und Zeitersparnis im Vergleich zu einer Fahrt mit dem Auto zu gewährleisten,
- Die Schaffung von etwa vierzig multimodalen Verkehrsknotenpunkten - Orte, an denen Reisende das Verkehrsmittel wechseln, ihr Auto, Fahrrad oder Zweirad parken können, bevor sie das kollektive Netz nutzen oder bequem auf die Ankunft ihres Busses warten - und die Sanierung von etwa dreißig bestehenden Knotenpunkten,
- Eine barrierefreie Linie mit einem hohen Serviceniveau mit 100% sauberen Bussen , die es den Fahrgästen ermöglichen, mit einem Computer Telearbeit zu leisten, zu lesen, einen Film anzusehen oder sich zwischen Fahrgästen auszutauschen,
- Eine leistungsstarke Linie mit einer begrenzten Anzahl von Haltestellen und direkten Routen zwischen den einzelnen Hauptknotenpunkten.
Eine zweiphasige Bereitstellung
Im Masterplan des Cars Express-Projekts schlägt François Durovray eine zweiphasige Einführung vor.
Eine erste Phase zwischen 2024 und 2025
Dabei würden zunächst Linien eingesetzt, die auf bestehenden verstärkten Gleisen oder auf Gleisen für die Spiele in Paris 2024 verkehren können. Diese Phase betrifft insgesamt 24 Verbindungen , darunter die zwischen Poissy-Meaux und Plaisir-Saint Cloud.
Die ausgewählten Buslinien werden an die Verlängerung der Linie 14 nach Orly sowie an den südlichen Abschnitt der zukünftigen Metrolinie 15 zwischen Pont de Sèvres und Noisy-Champs angeschlossen.
Eine zweite Phase ab 2026
In dieser zweiten Phase wären die neuen, von Autobahnbusspuren abhängigen Verbindungen an der Reihe, die in Betrieb genommen werden. : insgesamt 27 Linien , darunter beispielsweise die Verbindungen zwischen Argenteuil-Nanterre oder Thoiry-La Défense.
Sie werden mit den übrigen U-Bahn-Linien in Petite und Grande Couronne, den Linien 15 West und Ost, 16, 17 und 18, verbunden.
Welche Rolle spielt Île-de-France Mobilités bei der Entwicklung des Cars Express-Projekts?
- die Inbetriebnahme der 45 neuen Linien und die Verstärkung der 9 bestehenden Linien vollständig zu finanzieren, d. h. Investitionen in Höhe von 300 Mio. EUR,
- Finanzierung der Entwicklung der verschiedenen Bahnhöfe und multimodalen Knotenpunkte bis 2030 mit Kosten zwischen 150 und 200 Millionen Euro,
- Durchführung des Betriebs der Linien mit einem Jahresbudget von 70 Millionen Euro,
- Finanzierung des Kaufs von 200 zusätzlichen Reisebussen für fast 70 Millionen Euro.