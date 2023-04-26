Ein Cars-Express-Netzprojekt, um die Grande couronne schnell mit dem Rest der Île-de-France zu verbinden

Die Erleichterung des Zugangs zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein wesentliches Kriterium für die Lebensqualität der Einwohner der Île-de-France.

In einigen Teilen der Grande Couronne, weit entfernt von Zug- und RER-Linien, sind die Verbindungen zwischen dem Nahverkehrsnetz und den Hauptachsen des kollektiven Netzes immer noch begrenzt, so dass die Bewohner oft gezwungen sind, ihr persönliches Fahrzeug für ihre täglichen Fahrten (Heim-Arbeit, Heim-Studium usw.) zu benutzen.

Eine Ungleichheit beim Zugang zur kollektiven Mobilität, auf die Île-de-France Mobilités konkret reagieren möchte.

Das Cars Express-Netz: einfache Verbindung der Grande Couronne mit dem Rest der Region Île-de-France

Auf der Grundlage dieser Beobachtung bat Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France, François Durovray, Präsident des Departements Essonne und Verwaltung bei Île-de-France Mobilités, an einem Projekt zur Schaffung eines Netzes von Regional Express Cars (CER) zu arbeiten, das die Grande couronne mit dem öffentlichen Verkehr des Netzes Île-de-France Mobilités verbinden wird.

Ein neues Netz, dessen Ziel es ist, die Mobilität der Einwohner der Ile-de-France zu verbessern und das Busangebot zu verdichten und gleichzeitig eine ökologische, wirtschaftliche, komfortable und effiziente Alternative zum privaten Auto zu bieten.