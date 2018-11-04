Häufige + Busse vor allem während der Hauptverkehrszeit

Die Erhöhung der Frequenz während der Hauptverkehrszeiten und der stündlichen Amplituden auf den verkehrsreichsten Linien ist eine der wichtigsten Maßnahmen dieses Plans.

Weitere Maßnahmen, die im Rahmen der Überarbeitung des Busnetzes der Ile-de-France durchgeführt werden, umfassen die Schaffung neuer Linien (insbesondere Express), die Verbesserung der Verbindungen zum Schienennetz, die Entwicklung des Nachtangebots und des On-Demand-Verkehrs.

Auf seiner Verwaltungsratssitzung am 9. Oktober 2018 bekräftigte Île-de-France Mobilités seinen Willen, die Busnetze in der gesamten Region Ile-de-France weiter zu verbessern, darunter:

– die Verstärkung des Angebots auf 63 Linien (Petite und Grande Couronne und Noctilien-Linien) und unter anderem die Neuorganisation der Netze von Versailles, St-Germain-en-Laye und Marne-la-Vallée ab 2019,

– die Fortsetzung der Vorbereitungen für die Umstrukturierung des Pariser Netzes, die für April 2019 geplant ist. Diese Überarbeitung des Busnetzes in Paris bedeutet 100 neue Busse, 600 Fahrer und 250 zusätzliche Haltestellen, um das Reisen für alle Pariser zu erleichtern.