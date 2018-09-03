350 Buslinien seit 2016 verstärkt

Mehr als 350 Buslinien wurden seit 2016 verstärkt, um den Fahrgästen einfachere und flüssigere Reisen zu bieten, die den Bedürfnissen jedes einzelnen Gebiets entsprechen.

Dank dieser Verstärkungen profitieren die Einwohner der Ile-de-France von Transportmitteln, die näher an ihrem Wohnort liegen, häufiger, länger am Tag, an Wochentagen, aber auch am Wochenende.