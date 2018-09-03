350 Buslinien seit 2016 verstärkt
350 Buslinien seit 2016 in der Île-de-France verstärkt. Neu, um Ihren täglichen Arbeitsweg zu verbessern. Alles über: www.iledefrance-mobilites.fr
Mehr als 350 Buslinien wurden seit 2016 verstärkt, um den Fahrgästen einfachere und flüssigere Reisen zu bieten, die den Bedürfnissen jedes einzelnen Gebiets entsprechen.
Dank dieser Verstärkungen profitieren die Einwohner der Ile-de-France von Transportmitteln, die näher an ihrem Wohnort liegen, häufiger, länger am Tag, an Wochentagen, aber auch am Wochenende.
Busse, wo es nötig ist, wenn nötig, mehr Qualität und mehr Komfort in Bussen, mehr Service und Informationen. Erhöhen Sie die Häufigkeit der Passagen, bieten Sie komfortablere Busse an, standardisieren Sie die Haltestellen mit nützlichen Informationen (Fahrpläne, Karten, Wartezeiten). Mobilität der Île-de-France.
Grand Paris der Busse. Ile-de-France mobilités wird einen neuen regionalen On-Demand-Verkehrsdienst einführen. Île-de-France mobilités wird ein Netz von Buslinien für den On-Demand-Verkehr schaffen. Eine einfache Bedienung, ich melde mich dank einer regionalen Buchungsplattform. Ich warte an der Haltestelle und zur geplanten Zeit auf den Bus, um an sein Ziel gebracht zu werden. Neue Experimente folgen. Bahnhof Louvres ab 20:30 Uhr. Gewerbegebiet Courtaboeuf in der Nähe des Standorts Paris-Sclay.
