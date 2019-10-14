Nachtdienste, die ständig an die Bedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France angepasst sind

Das Nachtbusnetz (Noctilien) besteht derzeit aus 48 Linien und bietet jede Nacht der Woche von 00:30 bis 05:30 Uhr einen durchgehenden Service entlang der Haupteisenbahnachsen der Île-de-France. Dieses Angebot wird an Wochenenden auf den meisten Linien verstärkt. Seit 2017 ermöglicht der Noctilien-Entwicklungsplan:

– die Verdoppelung der Frequenzen auf der überwiegenden Mehrheit der radialen Linien der Petite Couronne (die Paris verbinden) sowie auf der Ringstraße (N71). Die Wartezeiten für die 21 radialen Linien betragen nun werktags 30 Minuten und am Wochenende 20 Minuten. Die Linien N43, N44 und N45 wurden kürzlich auf 20 Minuten an Wochentagen und 15 Minuten an Wochenenden verstärkt, um sich an ihre Fahrgastzahlen anzupassen.

– die Verdoppelung der Frequenzen von 4 radialen Linien der Grande Couronne an Wochenenden (N33, N122, N144 und N145): Übergang von 60 auf 30 Minuten Wartezeit.

– die Verlängerung von 7 Linien der Petite Couronne zur Verbesserung des Netznetzes (N14 – N21 – N24 – N52 – N62 – N66 – N71) sowie die Verlängerung der Linie N145 nach Rambouillet in den äußeren Vororten.

Der Plan sieht auch die Verlängerung der Linien N11 und N15 sowie die Schaffung von 8 neuen Radiallinien in der Grande Couronne vor. Sie würden die RER- und Transilien-Bahnhöfe bedienen, die derzeit keine Noctilien-Linien haben, sowie 2 neue Radiale, die die Straßenbahnlinie T2 ersetzen. Der Ausbau der Linie N63 und die Umstrukturierung der Pariser Umgehungsstraßen werden ebenfalls untersucht.

Um das Busangebot besser an den Lebensstil der Einwohner der Ile-de-France anzupassen, wurden 735 Buslinien in der Region Paris verstärkt oder ihre Fahrpläne verlängert (bis zu 1 Stunde zusätzlicher Verkehr). Zusätzlich zu den Verstärkungen, die auf den Noctilien-Linien eingerichtet wurden, hat diese Verlängerung der Fahrpläne es ermöglicht, die nächtliche Mobilität der Einwohner der Ile-de-France zu fördern.