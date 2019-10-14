Nachtdienste, die ständig an die Bedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France angepasst sind
Das Nachtbusnetz (Noctilien) besteht derzeit aus 48 Linien und bietet jede Nacht der Woche von 00:30 bis 05:30 Uhr einen durchgehenden Service entlang der Haupteisenbahnachsen der Île-de-France. Dieses Angebot wird an Wochenenden auf den meisten Linien verstärkt. Seit 2017 ermöglicht der Noctilien-Entwicklungsplan:
– die Verdoppelung der Frequenzen auf der überwiegenden Mehrheit der radialen Linien der Petite Couronne (die Paris verbinden) sowie auf der Ringstraße (N71). Die Wartezeiten für die 21 radialen Linien betragen nun werktags 30 Minuten und am Wochenende 20 Minuten. Die Linien N43, N44 und N45 wurden kürzlich auf 20 Minuten an Wochentagen und 15 Minuten an Wochenenden verstärkt, um sich an ihre Fahrgastzahlen anzupassen.
– die Verdoppelung der Frequenzen von 4 radialen Linien der Grande Couronne an Wochenenden (N33, N122, N144 und N145): Übergang von 60 auf 30 Minuten Wartezeit.
– die Verlängerung von 7 Linien der Petite Couronne zur Verbesserung des Netznetzes (N14 – N21 – N24 – N52 – N62 – N66 – N71) sowie die Verlängerung der Linie N145 nach Rambouillet in den äußeren Vororten.
Der Plan sieht auch die Verlängerung der Linien N11 und N15 sowie die Schaffung von 8 neuen Radiallinien in der Grande Couronne vor. Sie würden die RER- und Transilien-Bahnhöfe bedienen, die derzeit keine Noctilien-Linien haben, sowie 2 neue Radiale, die die Straßenbahnlinie T2 ersetzen. Der Ausbau der Linie N63 und die Umstrukturierung der Pariser Umgehungsstraßen werden ebenfalls untersucht.
Um das Busangebot besser an den Lebensstil der Einwohner der Ile-de-France anzupassen, wurden 735 Buslinien in der Region Paris verstärkt oder ihre Fahrpläne verlängert (bis zu 1 Stunde zusätzlicher Verkehr). Zusätzlich zu den Verstärkungen, die auf den Noctilien-Linien eingerichtet wurden, hat diese Verlängerung der Fahrpläne es ermöglicht, die nächtliche Mobilität der Einwohner der Ile-de-France zu fördern.
Aufbau von Abendbussen
Um es den Einwohnern der Ile-de-France zu erleichtern, abends die letzte Meile von ihrem Bahnhof aus zurückzulegen, entwickelt Île-de-France Mobilités ein Abendbussystem. Hier sind die wichtigsten Punkte dieses neuen Dienstes, der am Abend verfügbar ist:
- Am Bahnhof wartet der Bus auf Ihren Zug, bevor er losfährt
- Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Ausstiegshaltestelle anzugeben (alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert)
- Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an.
Dieser Service ist seit September an folgenden Bahnhöfen verfügbar:
– Mennecy (91)
– Draveil, Montgeron und Vigneux-sur-Seine (91)
– Survilliers und Fosses (95)
Die Bahnhöfe Crosne, Yerres, Brunoy und Boussy-Saint-Antoine (91) wurden während der Verwaltungsratssitzung vom 9. Oktober ebenfalls hinzugefügt.
Öffnung des Verkehrs bei Nacht: Experimente mit festlichen Nächten
Infografik: Nachtverkehr in der Île-de-France. An einem Samstag im Monat ist der Transport die ganze Nacht geöffnet.
Um den Einwohnern der Ile-de-France den Wunsch zurückzugeben, abends in Paris und in den inneren Vororten auszugehen, hat Île de France Mobilités beschlossen, die Öffnung des Verkehrsnetzes in der Nacht von Samstag auf Sonntag einmal im Monat zu testen.
Während dieser Nächte werden neben der Eröffnung einiger U-Bahn- und Straßenbahnlinien die Noctilien-Buslinien im Vergleich zum Angebot einer Wochenendnacht verstärkt. Auf den verkehrsreichsten Linien werden auch zusätzliche Verstärkungen eingesetzt.
Um die Daten der festlichen Nächte und Details zu den offenen/verstärkten Linien zu erfahren, besuchen Sie die entsprechende Seite.
Neue Preise
Um einen Noctilien-Bus zu nehmen, war zuvor ein Ticket für die ersten beiden Zonen erforderlich, dann ein zusätzliches Ticket für jede durchquerte Zone. Île-de-France Mobilités ändert diese Preisgestaltung im Jahr 2020, um die Fahrten der Einwohner der Ile-de-France zu vereinfachen: Die Fahrt kostet nun maximal 2 T+-Tickets für Ziele jenseits von 2 Zonen.