Die Nächte werden an einem Samstag im Monat festlich sein, mit der Öffnung des Transports in der Nacht!

Die Noctilien-Buslinien werden im Vergleich zum Angebot einer Wochenendnacht verstärkt, mit zusätzlichen Verstärkungen auf den verkehrsreichsten Linien:

Die Pariser Ringstraßen N01-N02 mit einem Intervall von 5 Minuten;

Linien vom Gare de l'Est: N43-N44-N45 mit einem Intervall von 15 Minuten;

Die äußeren Vorortlinien: Verstärkung von 13 SNCF-Linien innerhalb von 30 Minuten in beide Richtungen (N130, N131, N132, N133, N134, N140, N141, N142, N150, N151, N152, N154 – die Linien N122, N143, N144 und N145 sind am Wochenende bereits 30 Minuten entfernt); Verstärkung einer Linie in 60 Minuten, in beide Richtungen: N135.

Der Nachttransport ist in Ihrem Navigo-Pass enthalten!

Für alle Navigo-Abonnenten ist der Zugang zum Transport bei Nacht und in festlichen Nächten im Abonnement enthalten. Für alle anderen Fahrgäste wird der Transport ebenfalls mit einem üblichen Transport ticket an Automaten, Fahrkartenschaltern und Smartphones zugänglich sein.

Vianavigo, die App, die Sie in Echtzeit über Fahrpläne und Verkehr informiert!

Wie an allen anderen Wochentagen informiert die Vianavigo-App (Download hier: Android / iOS) alle Fahrgäste in Echtzeit über die U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien, die während dieser festlichen Nächte an einem Samstag im Monat geöffnet sind.

Für gute Ausstiegsangebote:

Und für die anderen Nächte?

Seit 2016 arbeitet Île-de-France Mobilités an einem Aktionsplan für die Entwicklung des Noctilien-Busnetzes. Dieser Aktionsplan, der darauf abzielt, auf die verschiedenen Reisegründe (Arbeit und Freizeit) zu reagieren, hat bereits zu einer deutlichen Erhöhung des Verkehrsangebots geführt: 25 Noctilien-Linien wurden seit 2017 verstärkt, was einem Anstieg der Anzahl der Busse um 28 % und einem kontinuierlichen Anstieg der Fahrgastzahlen um 25 % entspricht. Diese Verstärkungen setzen sich auf allen Linien fort!