Öffnung der Eisenbahnstrecken für den Wettbewerb in der Region Île-de-France: Anmeldung für die Anhörungen im Juni 2020 möglich

Offene Registrierungen für Juni-Anhörungen vor dem Head eines wettbewerbsfähigen Angebots für Eisenbahnstrecken in der Île-de-France

Île-de-France Mobilités, die Behörde für öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France (Region Paris), organisiert Anhörungen von Unternehmen des öffentlichen Verkehrs im Rahmen der Öffnung für den Wettbewerb mit ihrem Schienennetz. Die Interviews werden zwischen dem 22. und 25. Juni 2020 per Videokonferenz geführt.

Ziel ist es, so viele Daten wie möglich zu sammeln, um die Ausschreibung für Ausschreibungen vorzubereiten, die zu Beginn des Jahres 2021 gestartet werden sollen: technische, logistische und finanzielle Anforderungen und die Auswahl der ersten Linien und Chargen von Linien, die für den Wettbewerb offen sind. Von den Kandidaten wird auch erwartet, dass sie Szenarien präsentieren, um die Servicequalität und die Dynamik bestimmter Linien zu verbessern und die Einheitskosten zu senken.

Alle Verkehrsunternehmen können ihr Interesse an der Teilnahme an den Anhörungen bis zum 9. Juni äußern, indem sie eine E-Mail an [email protected] mit folgenden Informationen senden: Name des Unternehmens / Kontakt (Name) / Telefonnummer / E-Mail-Adresse / Hören auf Französisch oder Englisch.

Weitere Informationen zum Wettbewerb des Verkehrsnetzes in der Île-de-France: